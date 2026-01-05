Romeo Santos y Prince Royce actuarán en Marenostrum Fuengirola el 26 de junio

Los cantantes del Bronx (Nueva York) Romeo Santos y Prince Royce actuarán en el festival Marenostrum Fuengirola el próximo 26 de junio en su primera gira conjunta por Europa, que comparte nombre con el del álbum en el que ambos colaboran, ‘Mejor tarde que nunca’.

“El espectáculo promete ser una experiencia única”, en la que los del Bronx compartirán escenario e interpretarán canciones de su proyecto común, así como algunos de los grandes éxitos que han marcado sus carreras a nivel individual, han precisado en una nota desde la organización del festival malagueño.

Aclamado por suponer una colaboración histórica entre dos de los mayores exponentes de la bachata, ‘Mejor tarde que nunca’ vio la luz el pasado 28 de noviembre y debutó en el número uno de las listas globales de la plataforma Spotify. Entre los temas más destacados estarían 'Estocolmo', una balada que explora el sentimiento posesivo y la negación tras una ruptura; 'Lokita por mi', una bachata romántica de letras profundas, o 'Ay! San Miguel', que destaca por su ritmo.

Cartel anunciador de la actuación de Romeo Santos y Prince Royce en Marenostrum Fuengirola el 26 de junio. / L.O.

Esta gira, con la que los artistas neoyorquinos de origen dominicano recorrerán Europa entre los meses de junio y agosto, incluye también conciertos en el RCDE Stadium, en Barcelona, y en el Estadio Metropolitano, en Madrid, los días 11 y 25 de julio, respectivamente.

Conocido como el 'Rey de la bachata’ y considerado una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea, Romeo Santos ha llevado este género musical desde los barrios de Nueva York hasta los grandes escenarios internacionales.

Entre los éxitos musicales de Romeo Santos en su carrera en solitario destacan ‘La Diabla’, ‘Propuesta Indecente’, ‘Llévame contigo’ o ‘Yo también’, que interpreta junto al icónico artista puertorriqueño Marc Anthony.

Prince Royce, apodado el 'Príncipe de la bachata’, es otro referente de este género y su papel es clave en la redefinición de la bachata clásica. Desde su debut, Royce ha conseguido conectar los ritmos de música latina con el pop y los sonidos contemporáneos.

A lo largo de su carrera, ha logrado varios premios Billboard, Latin American Music Awards y sendas nominaciones a los Latin Grammy. Entre sus temas más populares ‘Darte un beso’ o ‘La Carretera’.