Festival de Teatro: Málaga sube el telón

El Festival de Teatro de Málaga abrirá el 2026 cultural con un inmejorable argumento, 'El retablo de las maravillas', la pieza en la que Els Joglars de Albert Boadella siguen el conocido entremés de Miguel de Cervantes para analizar, desde la sátira, el mundo del arte, las nuevas religiones, la política, el poder y la gastronomía. La troupe catalana aprovechará las dos funciones (9 y 10 de enero) para celebrar sus 65 años de teatro al filo, bufonadas muy series y disecciones de las preocupaciones del ser humano contemporáneo y de utopía extrema.

En realidad, la cita escénica comienza hoy mismo, con el primer pase del 'Hambre (de Quijote)' de La Líquida en el Hotel AC Málaga Palacio. Y agrupa 33 obras en las que destacan directores e intérpretes como Sergio Peris-Mencheta, que comanda dos obras, 'Blaubeeren' y 'Constelaciones'; Pepa Gamboa, que hace lo propio con 'La casa de Bernarda Alba' de TNT; Las Niñas de Cádiz con 'La reina brava'; y Ana Torrent en 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant'.

El reparto de 'Blaubeeren' / La Opinión

También Magüi Mira dirigiendo 'La barraca' y 'La música', en la que están Ana Duato y Darío Grandinetti; Anabel Alonso al frente de 'La mujer rota'; La Zaranda con 'Todos los ángeles alzaron el vuelo', y la compañía portuguesa Gato SA con 'Une histoire vraie', integran la programación del festival.

El Premio Ángeles Rubio Argüelles de esta edición recaerá en Adriana Ozores, que encabeza el reparto de 'Filosofía mundana'; mientras que Fran Perea en 'El efecto', y María Barranco, que acompaña a Imanol Arias en 'Mejor no decirlo', forman la representación malagueña en las obras que llegan al Teatro Cervantes, que también recibirá producciones como 'Carmen, nada de nadie', con Beatriz Argüello y Ana Fernández, o 'Mihura, el último comediógrafo'.

La primera parte del festival escénico, de enero al 1 de febrero, contendrá los otros cuatro estrenos, 'El patio número 3', de la nueva compañía Aeterno; 'Cría cuervos', de Teatro del Náufrago; 'El sí de las niñas', a cargo de Jóvenes Clásicos, y 'TUC', por Pata Teatro, todos en el Echegaray.