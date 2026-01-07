Festival de Teatro: Málaga sube el telón
'Hambre (de Quijote)', de La Líquida, y 'El retablo de las maravillas', con la que Els Joglars celebrarán sus 65 años de utopía extrema, abren hoy y mañana la programación de la cuadragésimo tercera edición de la cita escena
El Festival de Teatro de Málaga abrirá el 2026 cultural con un inmejorable argumento, 'El retablo de las maravillas', la pieza en la que Els Joglars de Albert Boadella siguen el conocido entremés de Miguel de Cervantes para analizar, desde la sátira, el mundo del arte, las nuevas religiones, la política, el poder y la gastronomía. La troupe catalana aprovechará las dos funciones (9 y 10 de enero) para celebrar sus 65 años de teatro al filo, bufonadas muy series y disecciones de las preocupaciones del ser humano contemporáneo y de utopía extrema.
En realidad, la cita escénica comienza hoy mismo, con el primer pase del 'Hambre (de Quijote)' de La Líquida en el Hotel AC Málaga Palacio. Y agrupa 33 obras en las que destacan directores e intérpretes como Sergio Peris-Mencheta, que comanda dos obras, 'Blaubeeren' y 'Constelaciones'; Pepa Gamboa, que hace lo propio con 'La casa de Bernarda Alba' de TNT; Las Niñas de Cádiz con 'La reina brava'; y Ana Torrent en 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant'.
También Magüi Mira dirigiendo 'La barraca' y 'La música', en la que están Ana Duato y Darío Grandinetti; Anabel Alonso al frente de 'La mujer rota'; La Zaranda con 'Todos los ángeles alzaron el vuelo', y la compañía portuguesa Gato SA con 'Une histoire vraie', integran la programación del festival.
El Premio Ángeles Rubio Argüelles de esta edición recaerá en Adriana Ozores, que encabeza el reparto de 'Filosofía mundana'; mientras que Fran Perea en 'El efecto', y María Barranco, que acompaña a Imanol Arias en 'Mejor no decirlo', forman la representación malagueña en las obras que llegan al Teatro Cervantes, que también recibirá producciones como 'Carmen, nada de nadie', con Beatriz Argüello y Ana Fernández, o 'Mihura, el último comediógrafo'.
La primera parte del festival escénico, de enero al 1 de febrero, contendrá los otros cuatro estrenos, 'El patio número 3', de la nueva compañía Aeterno; 'Cría cuervos', de Teatro del Náufrago; 'El sí de las niñas', a cargo de Jóvenes Clásicos, y 'TUC', por Pata Teatro, todos en el Echegaray.
- La borrasca Francis provoca el cierre de los comercios del Centro, los Carrefour y el Plaza Mayor
- El parque de Málaga que ha ganado el premio al mejor de toda España: es totalmente gratuito
- La Lotería del Niño deja su primer premio en Málaga y reparte más de tres millones de euros
- El alcalde de Cártama lanza otro SOS tras las inundaciones: 'Hay que buscarle una solución al río, es crónico
- La afición del Málaga CF responde: menos de 120 entradas a la venta contra el Ceuta
- Casa Hogar de La Esperanza: una esperanza real para los indigentes de Málaga
- El secreto mejor guardado de la Axarquía malagueña: un pueblo blanco entre viñedos, montañas y miradores
- André Rieu: «Händel, Puccini, ABBA... Sólo toco lo que toca mi corazón»