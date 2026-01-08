Dreambeach Costa del Sol diseña su futuro inmediato en Vélez-Málaga

Dreambeach Festival presentaba hace unas semanas su nueva entrega apostando por una nueva localización en la Costa del Sol, iniciando una nueva etapa de cambios y evolución del festival. Un nuevo formato que marca la nueva trayectoria de la mano de las marcas más potentes del circuito electrónico nacional e internacional que se desarrollará en cuatro escenarios independientes. Una declaración de intenciones que ya confirma los proyectos que se aliarán con Dreambeach Costa del Sol en su decimosegunda edición los días 31 de julio y 1 de agosto en Vélez-Málaga. Blackworks, Now Here by Paco Osuna, DNB All Stars, Rítmika e Híbrida articularán la programación del festival,

Uno de los proyectos nacionales que ha experimentado un crecimiento exponencial en el circuito techno nacional, y con proyección internacional también es sin lugar a dudas Blackworks. Con base en Madrid, ha llevado su concepción del techno más frenético a todos los rincones de España y Europa desde su creación en 2019, llegando también con su renovado concepto a América Latina.

Por su parte, Paco Osuna importará su sonido 100% tech-house a Vélez-Málaga con Now Here en una de las colaboraciones que más darán que hablar este año. Con base en Reino Unido, DNB All Stars se ha convertido en un exponente del sonido Drum & Bass, realizando diferentes producciones en prácticamente todos los continentes.

Si hay un estilo inevitablemente ligado a Dreambeach y al circuito andaluz, ése es el breakbeat. La cita veleña contará esta edición con la colaboración de las dos marcas más importantes que están desarrollando la escena breakbeat, como Rítmika, con base en Sevilla y el colectivo andaluz Hybrida Fest.

La organización está trabajando en el primer avance de programación que comenzará a dar forma al cartel Dreambeach Costa del Sol y, a través del registro en la web, ha dispuesto la venta privada del primer cupo de 1000 abonos al precio especial de lanzamiento.

Electrónica para las masas

David Guetta, Steve Aoki, Modestep, Paul Van Dyk, Steve Angello, Stanton Warriors, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas, Nina Kraviz, Carl Cox, The Prodigy... Son algunos de los nombres superpopulares que han pasado por los escenarios del Dreambeach durante sus años almerienes. Como pueden comprobar, electrónica para las masas, grandes estadios y grandes números: en su última edición, a lo largo y ancho de tres días, pasaron por taquilla y bailaron cerca de 90.000 personas.

Según 'Diario de Almería, la organización del festival calculó un impacto económico de 12 millones de euros en Almería, con un 60% de público llegado de fuera de la provincia; además, la producción de la cita contó con un equipo de más de doscientas personas, trabajando con proveedores regionales y locales y creando más de 1.400 empleos directos e indirectos durante todo el desarrollo logístico para un evento de esta dimensión. Unas cifras que ahora se importan a Vélez-Málaga, aunque la próxima edición del festival sea de dos jornadas, en vez de las tres habituales en su época almerienese.