ARTE
La Policía recupera dos grupos escultóricos de bronce de época romana sacados ilegalmente de España
Las piezas, de notable singularidad por su calidad, dimensiones e iconografía, habrían sido expoliadas entre el 2007 y 2008, y posteriormente subastadas en 2012 por varios millones de euros tras ser blanqueado su origen y procedencia
EFE
La Policía Nacional ha recuperado dos grupos escultóricos de bronce de época romana, datados entre los siglos I y II d. C., que salieron ilegalmente de España y que serán depositados este jueves en el Museo Arqueológico Nacional.
Según explica la Policía, las piezas, de época romana y de notable singularidad por su calidad, dimensiones e iconografía, habrían sido expoliadas entre el 2007 y 2008, y posteriormente subastadas en 2012 por varios millones de euros tras ser blanqueado su origen y procedencia.
Responsables de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía detallarán la investigación en un acto que se celebrará en el Museo Arqueológico al que asistirán el jefe de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, José Ángel González, y representantes del Ministerio de Cultura.
- La borrasca Francis provoca el cierre de los comercios del Centro, los Carrefour y el Plaza Mayor
- El parque de Málaga que ha ganado el premio al mejor de toda España: es totalmente gratuito
- La Lotería del Niño deja su primer premio en Málaga y reparte más de tres millones de euros
- El alcalde de Cártama lanza otro SOS tras las inundaciones: 'Hay que buscarle una solución al río, es crónico
- La afición del Málaga CF responde: menos de 120 entradas a la venta contra el Ceuta
- El pueblo de Málaga de 450 habitantes que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales del mundo
- Casa Hogar de La Esperanza: una esperanza real para los indigentes de Málaga
- El secreto mejor guardado de la Axarquía malagueña: un pueblo blanco entre viñedos, montañas y miradores