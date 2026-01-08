Cine
Primer nombre del Festival de Málaga: Francisco Lombardi recibirá el Premio Retrospectiva
El peruano, uno de los directores latinoamericanos más laureados, recibirá el homenaje del certamen
La Opinión
A pocos meses del comienzo del Festival de Málaga, la cita con el cine en español ha empezado a dar conocer los nombres de sus protagonistas. Así, concederá en su 29ª edición (del 6 al 15 de marzo) el Premio Retrospectiva al director peruano Francisco Lombardi. El certamen premia así la trayectoria de uno de los directores más reconocidos del cine latinoamericano, con más de un centenar de premios en su haber.
Francisco J. Lombardi nació en Tacna, Perú en 1949. Estudió cinematografía en la Escuela de Cine de Santa Fe, Argentina. De regreso a Lima trabajó como crítico de cine en la revista ‘Hablemos de Cine’ y posteriormente en el diario ‘Correo’. En 1974 inicia su carrera como realizador rodando cortometrajes hasta 1976 año en el que filma su primer largometraje, 'Muerte al amanecer', seleccionado para varios festivales internacionales y que logró una mención en el festival de Locarno y premios en La Habana y Cartagena.
Su reconocimiento internacional se consolida con la adaptación de la novela de Mario Vargas Llosa 'La ciudad y los perros', que es seleccionada por la Quincena de Realizadores de Cannes y gana sucesivamente diversos premios internacionales, entre ellos la Concha de Plata al Mejor Director en el Festival de San Sebastián (1985).
Inmediatamente, y ya en coproducción con España, emprende 'La boca del lobo', lúcida mirada sobre la guerra antisubversiva en la época de Sendero Luminoso, que vuelve a tener gran repercusión en festivales, gana numerosas distinciones internacionales y es considerada por muchos la mejor película peruana de todos los tiempos.
A partir de ahí Lombardi dirige con continuidad hasta completar a la fecha diecinueve largometrajes, buena parte de ellos en coproducción con España y especialmente con Gerardo Herrero como productor.
Entre sus reconocimientos más importantes está el haber ganado en dos oportunidades la Concha de Plata al mejor director en el Festival de San Sebastián por sus películas 'Bajo la piel' (1996) y la ya citada 'La ciudad y los perros' (1985). En 1990, con 'Caídos del cielo', ganó el Gran Premio de las Américas del Festival de Montreal en Canadá.
