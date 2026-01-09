MÚSICA
De Mario Bros a Dragon Ball: la mejor música de anime y videojuegos se da cita en Málaga este fin de semana
El Palacio de Ferias acoge este domingo un espectáculo sinfónico dedicado a las bandas sonoras más icónicas
Épica, nostalgia y música se unirán este fin de semana en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) con 'Otaku', una cita que ofrece a su público "la mejor música de anime y videojuegos" de la mano de la Otaku Symphony Orchestra.
Así, la capital malagueña se convertirá en la cuna de la cultura japonesa con un viaje musical que recorrerá las series y videojuegos más emblemáticos y queridos de todos los tiempos a través de sus piezas musicales.
Málaga, epicentro de la cultura otaku este fin de semana
De ese modo, los fans de todas las generaciones podrán disfrutar de una experiencia inmersiva que conectará música y cultura pop a través de la maestría musical de la Otaku Symphony Orchestra.
Este concierto sinfónico que tendrá una duración de unas dos horas se llevará a cabo este domingo a las 20.30 horas en el FYCMA, situado en la Avenida Ortega y Gasset número 201. La apertura de puertas, por su parte, arrancará a las 17.90 horas.
La Otaku Symphony Orchestra y su propuesta sinfónica
A través de este evento, los amantes del anime y los videojuegos podrán revivir mundos, historias y melodías inolvidables a través de la música enérgica de Dragon Ball, la emotiva de One Piece, la intensidad de Naruto, el encanto de Sailor Moon y la dulzura de Sacura.
A estos se sumarán los acordes alegres de Super Mario Bros y los temas emblemáticos de The Legend of Zelda, Final Fantasy y Sonic.
Una oda musical a la memoria cultural colectiva que se podrá disfrutar por un precio que oscila desde los 53,75 hasta 59,13 euros y que promete "una experiencia inolvidable".
