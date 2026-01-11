Carlos Álvarez pondrá la voz a James Douglas en un documental sobre el guerrero escocés

Una de las historias más singulares del lore de la Costa del Sol es la de James Douglas, el guerrero escocés que acabó sus días en plena batalla con los nazaríes de Teba, desplazado por el rey Robert Bruce de participar en una Guerra Santa (y que ahora se celebra en la localidad malagueña como los Douglas' Days). El cineasta malagueño Kike Mesa lleva un par de años enfrascado en contar esa historia del siglo XIV, un proyecto que pretende responder a los «numerosos interrogantes» en torno a la figura de Douglas y su singular aventura, además de contar como se debe una peripecia de «lealtad, hermandad y amistad única». Por el camino ha encontrado un gran aliado: el barítono Carlos Álvarez pondrá su prodigiosa garganta al servicio de la voz de Douglas para el largometraje, que se titulará 'James Douglas: la historia del hombre con dos corazones'.

Mesa y Álvarez se conocen desde hace años: ambos estudiaron juntos en el instituto Santa Rosa de Lima y han seguido la evolución de sus respectivas carreras profesionales, en la ópera y en el audiovisual. Quizás por eso cuando el director y productor contactó con el cantante para que se metiera en el estudio de grabación de las voces de su documental su implicación fue "instantánea": "Lo primero que me dijo es: 'Quiero que me hagas una prueba'. Me pareció un gran gesto por su parte", recuerda el realizador. "Le dije que podía aproximarme a pagar los emolumentos de un profesional pero no los de alguien como él, así que le ofrecí hacerle partícipe del documental, que fuera un coproductor en un 5% de la película. Y para mi sorpresa Carlos se emocionó y me dijo que sí", relata Mesa.

Historia

Carlos Álvarez conocía la historia de James Douglas pero "no en profundidad", dice el director, quien lo define como "el Cid Campeador de los escoceses". En realidad, el Braveheart que Mel Gibson atribuyó a William Wallace fue, en realidad, Robert Bruce. Douglas cayó en una emboscada nazarí, cerca del castillo de Teba, y la leyenda cuenta que pronunció estas palabras mientras se arrancaba de su cuello el relicario de plata en que guardaba el corazón embalsamado de su rey (de ahí lo de el hombre "con dos corazones") para lanzarlo lejos de sus enemigos: «Adelante, Braveheart (corazón valiente), ahora muéstranos el camino, ya que venciste, y yo te seguiré o moriré».

Imagen de archivo de una celebración de los Douglas' Days, en Teba / Juan Reina

En Teba desconocían esta historia hasta que, en los años 80 del siglo pasado, aparecieron por el pueblo uno de sus herederos, el conde de Douglas-Hamilton, y un primo, procedentes de la localidad de Melrose. Se habían propuesto que en España se conocieran los hechos y, por su cuenta y riesgo, trajeron primero en un ferry y luego en una furgoneta un monolito con el que conmemorar la muerte de Douglas», explica el productor y realizador malagueño. El monumento acabó presidiendo la plaza del pueblo malagueño, que se hermanó con Melrose, y ahora, del 23 al 25 de agosto, cada año, se celebran los citados Douglas’ Days.

Documental ambicioso

'James Douglas, el hombre con dos corazones' no quiere ser el típico reportaje histórico con bustos parlantes: habrá recreaciones históricas, infografías, secuencias de dibujos animados... De hecho, Kike Mesa maneja «un presupuesto bastante alto para un documental» (resultó apoyado por las ayudas a la creación audiovisual del Festival de Málaga y también se ha contado con el aval de la Diputación Provincial de Málaga). Mesa lleva años investigando y documentándose sobre esta singular epopeya, incluyendo viajes a Escocia y entrevistas con los máximos expertos del país. «Hemos hablado con el nuevo duque de Douglas-Hamilton, Jamie, un aventurero que, curiosamente, porque esta es una historia llena de corazones, se sometió a una operación de corazón que le llevó a afrontar el reto de cruzar el Índico a remo. Por cierto, este lord lleva dos años seguidos acudiendo a los Douglas' Days de Teba, incluso trayendo a su prometida (con la que se casará este año) el pasado verano, y promete acudir al próximo estreno del documental.

¿Cuándo será? "Queríamos haberlo presentado en el próximo Festival de Málaga pero habría sido ir demasiado rápido. James Douglas lleva muerto 700 años y se puede esperar un poquito más", asegura el cineasta, quien prevé la premiere precisamente durante los Douglas' Days del recién inaugurado 2026.