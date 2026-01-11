La guerra política que está librándose en los templos culturales de Madrid: ¿qué pasará con la Casa Árabe y el Círculo de Bellas Artes?

Hay una batalla política que está librándose fuera del Congreso. Una que, pese a no hacer el mismo ruido, ojo, podría tener consecuencias igual de relevantes que otras. Influir en el devenir del Círculo de Bellas Artes y la Casa Árabe no obedece sólo a una estrategia económica, sino a un plan para marcar distancias entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. Se trata de dos instituciones clave en el desarrollo cultural de Madrid, por lo que cualquier decisión sobre ellas tiene su correspondiente base partidista. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso quiere reducir su presencia en ambas, mientras que el de Pedro Sánchez aumentarla. Una tensión que no arrecia y que ha desatado todo un intercambio de acusaciones entre ambas partes. Mientras tanto los afectados prefieren guardar silencio. "No vamos a hacer declaraciones", han comentado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Hay mucho en juego.

La primera crisis llegó el 9 de diciembre cuando el Ministerio de Cultura anunció un incremento de sus contribuciones al Círculo de Bellas Artes: pasarían de 250.000 euros (2025) a 300.000 (2026). Esta subida de 50.000 buscaría "paliar la disminución paulatina del dinero procedente de la Comunidad de Madrid": 250.000 (2024), 100.000 (2025) y 12.000 (2026). "Esta decisión supone un intento injustificado de condicionar su programación y ejercer una presión incompatible con la autonomía que debe regir cualquier organismo artístico. La asfixia económica es una práctica de censura que estamos viviendo en otras Comunidades Autónomas", apuntó entonces Ernest Urtasun, ministro de cultura. De inmediato, el Gobierno local respondió a tales acusaciones señalando que dicha rebaja económica se debía un cambio en el modelo de ayudas: "Se priorizará el apoyo a proyecto frente a las subvenciones nominativas.

Exposición que el Círculo de Bellas Artes dedicó a Max Ernst. / EUROPA PRESS

Con este planteamiento, la cantidad que recibirá el Círculo dependerá del número de planes culturales aprobados. "Tan sólo el 4% de su presupuesto es aportado por las administraciones públicas. Madrid ha sido históricamente la Comunidad que más ha aportado", respondió Miguel Ángel García, portavoz del Ejecutivo regional, a Urtasun, a quien se dirigió como "el censor mayor del reino". Este modelo, tal y como ha explicado la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, "pretende mejorar la eficiencia presupuestaria y apoyar no tanto a instituciones concretar, sino proyectos que tengan especial interés para los ciudadanos". Es el caso de la lectura continuada de El Quijote que acogen anualmente.

Exposiciones sobre Gaza

Esta polémica coincidió con la celebración de los 100 años del Círculo en el número 42 de la calle Alcalá. Un detalle que, como desveló eldiario.es, ha agravado la decepción que Juan Miguel Hernández, su presidente, siente al respecto. En el último año, el centro ha acogido un encierro docente de la Marea Palestina que exigía el embargo de armas a Israel, así como distintas exposiciones sobre el genocidio cometido en Gaza. Asimismo, ha realizado acciones para reivindicar la Memoria Histórica frente al blanqueamiento de la dictadura de Franco. Proyectos que, tal y como Hernández puntualizó al citado medio, tuvo su correspondiente reprimenda por parte del Consistorio: "Hacéis cosas que no nos gustan".

La fotografía 'Pescadores de la franja de Gaza preparando las redes' que expuso el Círculo de Bellas Artes. / THE JOSS DRAY COLLECTION

La Comunidad de Madrid es parte del órgano rector del CBA desde 1983. “En la última reunión del Patronato, uno de sus representantes vino a decir que nuestro proyecto no se complementaba bien con el de la Comunidad. Y que con ese mensaje podíamos entender lo que teníamos que hacer para que retornaran las ayudas como eran antes. No sé si son tan defensores de la libertad de expresión y de creación como nosotros, pero nuestro concepto del arte y de la cultura disiente un poco del que tienen", añadió Hernández. Su conclusión: "Es un problema de confrontación estética, aquí creemos que el primer papel del arte no es el mero entretenimiento".

¿El fin de la Casa Árabe?

La segunda crisis tuvo lugar el 29 de diciembre después de que el Tribunal de Cuentas publicase el análisis de las cuentas la Casa Árabe de Madrid entre 2023 y 2024. "La entidad se encuentran en una situación financiera crítica que afecta a su viabilidad, debido a los déficits continuados y a las importantes diferencias del inmueble, lo que obliga a adoptar medidas urgentes para solventarlo". Al frente de esta etapa estuvo Irene Lozano, ex diputada del PSOE. Su dimensión se produjo tras las quejas por su gestión económica al frente de esta entidad, adscrita al Ministerio de Asunto Exteriores. El Informe sobre Fiscalización del Consorcio Casa Árabe, precisamente, pone el foco en esta cuestión y explica que los resultados negativos cercanos al millón de euros fueron compensados paulatinamente con el remanente de otros cursos económicos, lo que ha provocado un desajuste.

Esta situación, además, de ahí la trascendencia política, podría poner en entredicho la viabilidad de este instrumento de diplomacia pública. La Casa Árabe es una entidad de carácter interadministrativo constituida en 2006 por la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Córdoba y Madrid para entablar relaciones entre España y el mundo árabe. El consorcio dispone de dos sedes y 28 trabajadores para desarrollar su actividad: una en el número 62 de la calle Alcalá de Madrid y otra en el número 9 de la calle Samuel de los Santos Gener de Córdoba.

La Casa Árabe se encuentra en el número 62 de la calle Alcalá de Madrid. / MATIAS CHIOFALO

A lo largo del expediente, el tribunal liderado por Enriqueta Chicano argumenta su posición por puntos, enfatizando la falta de asistencia y supervisión por parte de Exteriores. "La Casa Árabe carece formalmente de un sistema completo y estructurado de control interno, habiéndose observado debilidades relacionadas con la organización del personal", sostiene afeando a la antigua Dirección que no contase con un sistema de planificación de objetivos que reuniese los requisitos legalmente prescritos. Y asegura que "carece de un instrumento en el que se establezca una relación de puestos de trabajo". Asimismo, tampoco posee un sistema de provisión de vacantes y selección de personal.

La carta de Ayuso

Ante esta situación, el Gobierno de Ayuso ha decidido salirse de la Casa Árabe este jueves. Así lo recoge la carta a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA: "Se ha observado con preocupación una serie de dinámicas que consideramos incompatibles con los principios que rigen nuestra administración y que entendemos deben prevalecer en toda entidad pública". Motivo por el que han decidido apartarse del Consorcio. Y prosigue: "Este informe viene a confirmar nuestras dudas sobre la citada gestión, resultado de decisiones y actuaciones que han repercutido negativamente en la credibilidad de la institución. Lamentamos no haber encontrado garantías suficientes que nos permitan asegurar que este principio se cumple de manera efectiva. Por tanto, nos vemos obligados a tomar distancia respecto a un funcionamiento que no responde plenamente los estándares que exige la sociedad actual".

Una de las obras que componen la exposición 'Del álif a la zain', en la Casa Árabe. / CEDIDA

Horas más tarde se ha pronunciado Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, quien ha criticado la decisión de la Comunidad de "abandonar los espacios de encuentro": "Sabemos que están con quienes abrazan cualquier interés que va en contra de la convivencia, la comunidad internacional, la solidaridad y la paz". La primera directora general fue la arabista Gema Martín Muñoz (2006-2012), a la que sucedieron los diplomáticos Eduardo López Busquets (2012-2015), Pedro Villena (2015-2017) y Pedro Martínez-Avial (2017-2021). Lozano recogió el testigo hasta el 5 de febrero de 2025, a quien sustituyó el diplomático Miguel Moro. El Tribunal de Cuentas ha valorado positivamente "la actitud mantenida por la actual dirección", ya que está intentado recuperar el control financiero para evitar la quiebra del organismo. No obstante, le recomienda tomar medidas para atajar el aprieto económico. En cambio, el político va por otro lado. Como en el Círculo.