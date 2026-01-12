Campaña contra la instalación de las esculturas gigantes de Serrán en el Puerto de Málaga

No sólo la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo se ha posicionado en contra de las esculturales gigantes de Ginés Serrán que se van a instalar en la entrada del Puerto de Málaga dentro de unas semanas. Circula en Change.org un manifiesto para que los ciudadanos que así lo estimen conveniente se sumen contra la instalación de las piezas.

En el texto se destaca que el conjunto escultórico de Serrán ha sido realizado "conforme a un criterio estético pseudoclasicista y de una monumentalidad ampulosa y anacrónica" y que la ciudadanía sólo ha tenido conocimiento de esta intervención una vez firmado el contrato de comodato por el autor y la Autoridad Portuaria, "sin la debida transparencia y la pública difusión" que exige el emplazamiento de la actuación.

Asegura el manifiesto que esta intervención supone "una frontal negación de la política sobre la que ha ciudad ha basado su renacimiento cultural y urbanístico": "En museos como el Picasso, el Bellas Artes, el Thyssen, el Ruso y el Pompidou resultaría inconcebible la admisión de esculturas como las del señor Serrán".

Plan Especial del Puerto

Finalmente, se recuerda que esta actuación no es de funcionalidad estrictamente portuaria sino de supuestos fines ornamentales y simbólicos situada, además, en un espacio público dentro de la zonificación del Plan Especial del Puerto. "Consecuentemente, su instalación es un acto sometido a licencia municipal, trámite que no se ha observado, al igual que la preceptiva autorización de la Comisión del Patrimonio de la Consejería de Cultura para dictaminar su relevancia en el embellecimiento del espacio urbano, promoción del arte contemporáneo y su encaje en los fines culturales públicos", razona.

Por todo ello, el manifiesto exige la paralización inmediata de la instalación del conjunto escultórico de Ginés Serrán previsto por la Autoridad Portuaria.