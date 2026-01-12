Las esculturas monumentales del Puerto: un regalo que puede salir caro

Prosigue la controversia por el conjunto escultórico monumental que la Autoridad Portuaria instalará en la entrada del Puerto por la Plaza de la Marina, uno de los enclaves más emblemáticos de la capital. Después de que la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo cuestionara la intervención, con figuras de Neptuno y Venus de hasta 8 metros, por su "dudoso gusto estético", ahora el debate se centra en analizar la letra pequeña económica del asunto.

El autor de las obras, el ceutí con raíces malagueñas Ginés Serrán, cedió las piezas gratuitamente a la Autoridad Portuaria a través de su fundación pero el acuerdo no contempla los múltiples gastos asociados a su instalación: por lo pronto, el Puerto tuvo que sacar a concurso la construcción de las columnas sobre las que se colocarán las escultura por valor de 80.000 euros. Además, tendrá que hacerse cargo de la fundición de las obras y su transporte (vienen del taller de Serrán en China), entre otros procesos lógicamente no asumidos por el autor y que añadirán unos cuantos ceros a la factura final. Al final, parece que se trata de uno de esos regalos que pueden terminar saliendo caros.

Serrán se autodefine en sus redes sociales como "el escultor que ha realizado más conjuntos monumentales en el mundo" y "uno de los artistas contemporáneos internacionales más reconocidos del mundo y el artista occidental que probablemente ha tenido más exposiciones en Asia"; tiene, según su currículum, obra repartida en Ceuta, Manila y Kentucky.