Cultura
La Noche en Blanco ya tiene 'rostro'
La música y la proyección de la ciudad centran la imagen de la velada cultural, que se celebrará el próximo 16 de mayo
La Opinión
La Noche en Blanco 2026 ya tiene imagen y, en esta edición, se articula en torno al tema ‘Málaga, el futuro se escribe con Música’, una invitación a celebrar la creatividad y la emoción que une al público a través de un lenguaje universal: la música, que se entiende como un impulso que proyecta el alma de una ciudad hacia el futuro.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, y representantes de instituciones públicas y privadas, ha presentado en el Cine Albéniz la imagen de la XVII edición de La Noche en Blanco 2026, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja y Cervezas Victoria.
En el acto también han intervenido Roberto Espartero y Juan Martín, fundadores del estudio creativo Tiquismiquis.club, responsables del desarrollo de la imagen de esta edición, así como el director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna; y la responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Cervezas Victoria, Genoveva Ferragut. La presentación ha corrido a cargo de Alessandra García, creadora y performer, junto al músico y productor Armando Gi.
La imagen
La imagen de La Noche en Blanco 2026 se construye a partir de un sistema gráfico vivo, en el que la tipografía se convierte en el eje central del lenguaje visual. A través del uso de tipografía variable, las letras reaccionan a la música en tiempo real, transformándose y moviéndose al ritmo de cada sonido.
Este planteamiento traduce visualmente la relación entre música y forma, haciendo que el diseño deje de ser estático para convertirse en una experiencia dinámica y sensorial. Las texturas generadas a partir de la propia tipografía, junto con una paleta de colores saturados y vibrantes, refuerzan la energía del conjunto y aportan un carácter contemporáneo y envolvente a la identidad.
Al sincronizar el comportamiento de las letras con la música, la propuesta refuerza el lema ‘El futuro se escribe con música’, proyectando una visión de futuro interactiva y humana, donde creatividad, tecnología y música coexisten. Una identidad que sitúa al público en el centro, y que entiende la música como una forma de escritura colectiva capaz de conectar a la ciudad y a quienes la habitan.
Se ha creado una pieza musical original con Armando Gil, a través de su proyecto Cabezazo, que parte de la intervención de una malagueña tradicional, reinterpretando su melodía para transformarla en una composición contemporánea. El resultado es una mezcla entre tradición y experimentación, donde la raíz musical popular dialoga con la composición digital, generando una atmósfera actual sin perder su identidad.
