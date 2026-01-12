Rubén Navarro: "Me encanta la energía creativa de Los Ángeles pero puede ser una ciudad bastante solitaria"

"Recuerdo ir de niño a los antiguos Multicines América; me fascinaban. Fue uno de los primeros lugares donde me enamoré del cine y desde ese momento supe que quería dedicarme a esto". Nos lo cuenta Rubén Navarro (Málaga, 1982) desde Los Ángeles, donde reside desde hace diez años y lleva aquilatando una notable carrera en la sombra de Hollywood, como montador en proyectos de prestigio como la serie 'La dama del lago' (Apple TV+), protagonizada por Natalie Portman, y la película 'Sam & Kate', con Dustin Hoffman y Sissy Spacek liderando el cartel, entre muchos otros proyectos. Está ahora mismo inmerso en la postproducción de su primer largometraje como director, 'Me, After you' (también el debut de su propia productora), en el que cuenta la historia de su sueño y su trastienda.

"Siempre me atrajo mucho Estados Unidos pero la verdad era que mudarme allí parecía un sueño imposible. Tras varios años estudiando y con mi primer trabajo en televisión, pude empezar a ahorrar. Un día volví a pensar en ese sueño abandonado y me pregunté: '¿Por qué no intentarlo?", recuerda Rubén. Empezó a ahorrar, tomó clases de inglés y se atrevió a dar el salto: "No quería quedarme con las ganas de saber qué habría pasado; lo peor que podía ocurrir era tener una experiencia increíble, y no me equivoqué. Vine con una maleta y muchos sueños, sin saber qué experiencias vendrían. Lo vivido al llegar y la búsqueda de mi propia identidad al mudarme a un sitio nuevo y a una ciudad como Los Ángeles es precisamente el motor de 'Me, After You".

La "energía" de Los Ángeles

Asegura el malagueño que lo que le fascina de La La Land es su "energía creativa": "Me encanta ir a escribir a una cafetería y ver que en las mesas de al lado siempre hay alguien haciendo lo mismo, escribiendo o leyendo guiones; se nota que muchísima gente vive por y para el cine". Pero advierte: "Tras esa energía, Los Ángeles puede ser una ciudad bastante solitaria. Hay que aprender a navegarla y entender bien la cultura; al principio a mí me costó mucho, pero una vez que le coges el truco tiene sus encantos y mucho que ofrecer".

¿Y el glamour? Sentencia: "Es la recompensa al trabajo duro. La vida aquí es muy distinta a lo que solemos imaginar desde fuera; para nada es tan glamurosa como se cree. Al fin y al cabo, trabajar en el cine sigue siendo un trabajo como cualquier otro, con muchísimas horas en pijama frente al ordenador escribiendo, editando y preparando proyectos para sacarlos adelante. El glamour queda para las fiestas o eventos puntuales; es divertido, claro, pero no es el día a día".

Abrirse un hueco

¿Cómo se llega a involucrarse uno en proyectos tan sobresalientes, de categoría, como en los que ha trabajado Rubén Navarro? El secreto es el empeño y la calidad en la tarea: "La competencia es, posiblemente, la más alta del mundo, pero lo bueno de Los Ángeles es que hay muchísimas oportunidades si sabes moverte. Los contactos son importantísimos, pero la clave real es que si trabajas bien, te van a seguir llamando. Aquí se premia mucho la profesionalidad y la responsabilidad; si demuestras que sabes hacer tu trabajo y eres alguien de confianza, la propia industria te empuja hacia adelante. Es de esa forma como he conseguido muchos trabajos y proyectos".

Lo suyo, describe, está siendo "una carrera de fondo". Los primeros años en Los Ángeles fueron, sobre todo, "de adaptación": "Lidiar con las visas (permisos de residencia), encontrar trabajos que me permitieran estabilizarme y entender cómo funcionaba la ciudad". Durante ese tiempo rodó un par de cortos mientras trabajaba como montador, pero llegó un momento en el que me planteó llevar su carrera mucho más allá. En este sentido, su tierra, incluso a distancia, ha sido definitiva: "Aun trabajando como montador, conseguí hacer mi tercer cortometraje, 'Of Hearts and Castles', que me dio muchas alegrías, incluyendo ganar una Biznaga en el Festival de Málaga. Imagínate qué sensación: hacer algo tan lejos y ganar en casa; fue algo increíble. Luego hice otro corto, 'Masaru', con el que también ganamos en Málaga. Todo esto me dio mucha energía para lanzarme al largometraje", razona.

Acumular experiencia profesional y personal le ha llevado a sentirse seguro como para contar las historias que le interesan, "las humanas, las que exploran la identidad, la soledad y la conexión": "Por mi propia experiencia me atraen mucho los personajes que se sienten extranjeros en su propia piel o en sus relaciones; historias universales sobre el proceso de encontrarse a sí mismo y de aprender quiénes somos. Mis personajes siempre se encuentran perdidos y me gusta explorar cómo aprenden de las experiencias que la vida les pone enfrente para así encontrarse a sí mismos. Con 'Me, After You' toco temas de identidad sexual y la experiencia de ser inmigrante. La crisis del protagonista, Daniel, corre en paralelo a su lucha por integrarse; él no puede aceptarse a sí mismo hasta que no se siente cómodo en su nuevo entorno, y viceversa".

Productora

La película, dialogada en inglés y español, sigue a Daniel, un escritor español al que da vida Alex Sorian Brown. Daniel inicia una relación complicada con Andrea, personaje interpretado por el italiano Giacomo Rocchini, que termina cuando este último regresa a Italia, sumiendo a Daniel en la desolación. En ese momento, aparece en su vida María, una mujer argentina encarnada por Sofia Kunz, que se siente atrapada por las expectativas sociales. Esta conexión llevará a ambos personajes a enfrentarse a sus miedos. El reparto conjunto incluye también a los actores Cristo Montt, Elisabetta Fantone y Ros Gentle

'Me, After You' nace desde la independencia absoluta: es la primera película de la propia productora de Rubén Navarro, Ruru Films. "Hacer una primera película es extremadamente difícil en un entorno tan competitivo como éste. A menudo, los proyectos de directores noveles pueden tardar años en salir adelante o, lo que es peor, no hacerse nunca. Llegó un momento en el que decidí hacer lo imposible y no seguir esperando a que alguien me diera la oportunidad, decidí crearla yo mismo. Es así como nació Ruru Films". Asegura que ha sido un proceso "largo y de muchísimo trabajo", pero gracias al que ha sacado adelante su primer largo, "manteniendo la autenticidad de la historia" y apoyado por "un equipo increíble que han confiado de forma ciega" en él. "Lo hicimos con tanta pasión y cariño que, honestamente, creo que la gente va a conectar mucho con la historia".

'Me, After You' está ahora en pleno proceso de montaje, el espacio 'natural' de Rubén Navarro, para poder empezar el recorrido por festivales internacionales a finales de año. Mientras tanto, claro, la rueda no para y el malagueño sigue desarrollando dos guiones, uno de ciencia ficción.