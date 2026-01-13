‘Los domingos’ y ‘Sirat’ cumplen los pronósticos y lideran las nominaciones de los Goya

No ha habido sorpresas con las nominaciones a los Goya. 'Los domingos', el drama ‘monacal’ de Alauda Ruiz de Azúa que ha arrasado en los cines y ha cosechado algunas de las mejores críticas del año, y 'Sirat', producción del gallego Oliver Laxe que está conquistando a medio mundo, nominaciones a los Globos de Oro incluidas, son las películas que contarán con más nominaciones en los Premios Goya de este año, con trece y once, respectivamente.

Una historia intimista, hecha de reuniones familiares y vocaciones religiosas en Euskadi, frente a una odisea expansiva en el desierto del Sáhara que también tiene mucho de arrebato místico. Ambas se han hecho con las nominaciones principales: mejor película, dirección y guión original, aunque en los de interpretación, Los domingos domina con las respectivas candidaturas de Patricia López Arnáiz a actriz protagonista, Juan Minullín y Nagore Aramburu como actor y actriz de reparto y la joven Blanca Soroa como actriz revelación.

A las dos favoritas les sigue de cerca 'Maspalomas', una de las grandes sorpresas del año, con nueve nominaciones que incluyen también película, dirección o guión original además de los de interpretación para José Ramón Soroiz como protagonista y Kándido Uranga como actor de reparto. La comedia 'La cena', con ocho nominaciones, y un potente pelotón en el que figuran 'Sorda', 'El cautivo' y 'Los tigres' con siete, además de 'Romería', con seis, son las otras competidoras más fuertes.

¿Y Málaga?

De otro lado, escasísimo botín de nominaciones para los miembros malagueños de la comunidad del cine español. Sólo una habitual en estas citas, la compositora y productora musical Paloma Peñarrubia, ha vuelto a ser designada candidata en la categoría de Mejor Canción Original, esta vez por su trabajo en '¡Caigan las rosas blancas!', una coproducción hispano-argentina (ya fue nominada en 2023 por su tema para 'La vida chipén'). Malagueño, de residencia desde 2017, es el barcelonés Pau Esteve Birba, nominado a Mejor Fotografía por su trabajo en 'Los tigres'.

Eso sí, una vez más, el Festival de Málaga ha demostrado peso en el conjunto de las nominaciones: la película que ganó la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española, ‘Sorda’, de Eva Libertad, se ha hecho con nada más y nada menos que siete nominaciones; además, una de las sorpresas de su Sección Oficial, ‘Una quinta portuguesa’, de Avelina Prat, ha resultado distinguida en tres categorías. ‘La furia’, de Gemma Blasco; ‘Los tortuga’, de Belén Funes, y ‘Enemigos’, de David Valero, se han hecho con tres nominaciones, mientras que ‘La buena letra’, ‘Muy lejos’ y el documental ‘The Sleeper’ estarán presentes con una. En total, 19 candidaturas corresponden a películas estrenadas en la competición boquerona (salvo ‘Enemigos’, en la Sección Oficial pero fuera de concurso).

Ceremonia

Los premios serán entregados durante la ceremonia que se celebrará el próximo 28 de febrero en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB). Las nominaciones han sido anunciadas por los actores Toni Acosta y Arturo Valls, que han leído los sobres que contenían los candidatos a las diferentes categorías durante un acto organizado en la Academia de Cine, donde ha regresado esta convocatoria después de hacerlo el año pasado en Granada, la misma ciudad en la que más tarde se entregaron los premios.

El Goya de Honor 2026, anunciado el pasado verano, es para el director, guionista y escritor Gonzalo Suárez, reconocido por filmografía en la que figuran títulos como 'Remando al viento' y 'La reina anónima'.

Este año optaban a una nominación al Goya un total de 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estas 218 producciones, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación. De las 218 películas inscritas a los Premios Goya 2026, 67 son óperas primas. En cuanto a los guiones inscritos, 129 son originales y 42 adaptados.También concurrían este año 18 filmes europeos y 15 largometrajes iberoamericanos, categorías en las que las películas han sido escogidas por sus respectivos países.

Los nominados en las principales categorías son:

• Las nominadas a mejor película son La cena, Los domingos, Maspalomas, Sirât y Sorda

• Los nominados a mejor actor son Alberto San Juan por La cena, Miguel Garcés por Los domingos, Jose Ramón Soroiz por Maspalomas, Mario Casas por Muy lejos y Manolo Solo por Una quinta portuguesa

• Las nominadas a mejor actriz son Ángela Cervantes por La furia, Patricia Lopez Arnaiz por Los domingos, Antonia Zegers por Los tortuga, Nora Navas por Mi amiga Eva y Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla

• Los nominados a mejor director son Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por Maspalomas, Carla Simón por Romería; Oliver Laxe por Sirât; y Albert Serra por Tardes de soledad

• Los nominados a mejor actor de reparto son Miguel Rellán por El cautivo, Juan Minujín por Los domingos, Kandido Uranga por Maspalomas, Tamar Novas por Rondallas y Álvaro Cervantes por Sorda

• Las nominadas a mejor actriz de reparto son Elvira Mínguez por La Cena, Nagore Aramburu por Los domingos, Miryam Gallego por Romería, Elena Irureta por Sorda y María de Medeiros por Una quinta portuguesa

• Los nominados a mejor actor revelación son Antonio "Toni" Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño, Julio Peña por El cautivo, Hugo Welzel por Enemigos, Jan Monter Palau por Estrany Riu y Mitch por Romería

• Las nominadas a mejor actriz revelación son Nora Hernández por La cena, Blanca Soroa por Los domingos, Elvira Lara por Los domingos, Llúcia García por Romería y Miriam Garlo por Sorda

• Las nominadas a mejor película de animación son Bella, Decorado, El tesoro de Barracuda, Norbert y Olivia y el terremoto invisible

• Las nominadas a mejor película iberoamericana son Belén (Argentina), La misteriosa mirada del flamenco (Chile), La piel del agua (Costa Rica), Manas (Brasil) y Un poeta (Colombia)

• Las nominadas a mejor película europea son Cónclave (Reino Unido), La chica de la aguja (Dinamarca), On Falling (Portugal), Un simple accidente (Francia) y Valor Sentimental (Noruega)