Televisión
La malagueña Klaudya se corona como la voz de 'Aria', el talent de ópera
La cantante de Coín se hace con el gran premio del programa de TVE que acerca el bel canto al público mayoritario
Si hacerse un hueco en el panorama musical es complicado, imagínense lograrlo en un nicho tan complicado y exigente como la ópera. Pues eso es justo lo que ha logrado la malagueña Claudia Soto Teruel, Klaudya, que anoche se proclamó ganadora de la primera edición de 'Aria. Locos por la ópera', el talent que Televisión Española ha dedicado al bel canto. 15.000 euros, el reconocimiento de un jurado formado por cantantes como el gran Javier Camarena y formar parte del cartel de la próxima edición del Festival de Música y Danza de Granada, el premio a una carrera marcada por el empeño y la calidad vocal de la coína.
La soprano se ha proclamado triunfadora tras cuatro galas, no sin superar notables obstáculos: anoche, por ejemplo, interpretó 'Casta Diva', de la 'Norma', de Bellini, una de las cumbres de la ópera pero tuvo que hacerlo sufriendo una afonía que mermaba su garganta. La malagueña, de 35 años y que ya participó en otros talents como 'Got Talent', se sobrepuso finalmente y pudo conquistar al jurado.
Se abre una etapa importante para Teruel Soto, que, desde luego, no es una soprano al uso: es fan de Nightwish y su metal sinfónico (curiosamente, su excantante, Tarja Turunen, vive muy cerca de ella, también la Costa del Sol) y se ha grabado interpretando 'Berghain', la canción con la que Rosalía ha coqueteado con el bel canto. Sus habilidades con el crossover también le sirvieron para prosperar en 'Aria', demostrando que se puede adaptar el éxito de Lady Gaga y Bruno Mars 'Die with a smile' a la clásica.
Ha contado ella misma que la ópera ha sido siempre su gran pasión, hasta que una depresión la obligó a parar. Dicen los expertos que su experiencia vital se refleja en el escenario, del que se adueña con verdad, carácter y presencia. Ahora, con el premio del talent de TVE y el reconocimiento de los profesionales, lo hará con aún más fuerza.
