Fundación Málaga incorpora a Grupo Mundo como nuevo patrono

El Patronato de Fundación Málaga ha aprobado la incorporación de Grupo Mundo como nuevo patrono de la institución, sumándose al conjunto de entidades que respaldan el compromiso de la Fundación con el impulso de la cultura y el arte en Málaga y su provincia.

Con más de cincuenta años de trayectoria, Grupo Mundo es una empresa malagueña líder en la organización, promoción y producción de eventos culturales, conciertos, ciclos musicales y espectáculos, desempeñando un papel clave en el fortalecimiento de la oferta cultural y el sector del entretenimiento en Andalucía y a nivel nacional, según la nota facilitada por Fundación Málaga. Su actividad ha contribuido de manera directa a la dinamización cultural, turística y económica de la ciudad, consolidándose como un referente dentro del sector.

El acuerdo, firmado en la sede de Fundación Málaga en la Plaza de la Constitución, resuelve que Grupo Mundo se incorpore como nuevo patrono de la Fundación. El documento fue rubricado por Daniel y Juan Antonio Rodríguez, responsables de la empresa, y por parte de Fundación Málaga, por su presidenta, Esther Sánchez Manzano, acompañado de su director, Gonzalo Otalecu Guerrero. La valoración de Fundación Málaga es muy positiva, destacando la relevancia de sumar al Patronato a una empresa que conoce de primera mano el ámbito cultural y que ha contribuido históricamente a su desarrollo en Málaga.

Colaboración

Con esta incorporación, Fundación Málaga refuerza su apuesta por el modelo de colaboración público-privada, esencial para continuar desarrollando proyectos culturales que generen impacto social, faciliten el acceso a la cultura y contribuyan a la preservación del patrimonio artístico de la provincia. Para la Fundación, contar con agentes estratégicos de la industria cultural supone un valor añadido en su capacidad de acción y diseño de iniciativas en el territorio.

La incorporación de Grupo Mundo evidencia la oportunidad que tienen las empresas de participar de manera activa en un proyecto cultural de referencia en la provincia, contribuyendo con su experiencia, recursos y visión sectorial. Fundación Málaga anima a otras compañías a sumarse a este modelo, que permite reforzar el compromiso social corporativo, vincularse con la ciudadanía y participar en la proyección cultural de Málaga más allá de sus fronteras.

Con la entrada de Grupo Mundo, el Patronato de Fundación Málaga suma un nuevo respaldo empresarial y queda actualmente conformado por Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial de Málaga, Mayoral, Myramar, Fundación Sando, Ubago y Hutesa. De igual modo la fundación cuenta como empresas colaboradoras con Edipsa, Fundación la Caixa, Cementos Cosmos, Metro Málaga, Fundación Unicaja y De Castro Estudio de Abogados. Fundación Málaga continúa así ampliando alianzas estratégicas que fortalecen su misión de apoyar, preservar y difundir la cultura en Málaga y su provincia.