Ginés Serrán asegura que los gastos de fundición y transporte de sus esculturas corren de su cargo y que los pedestales costarán 60.000 euros
El escultor responde a una información de este periódico publicada hace unos días
El artista Ginés Serrán, autor del conjunto escultórico monumental 'Las columnas del mar', que se instalará en el acceso principal del Puerto de Málaga durante al menos seis meses, ha asegurado que la construcción de los pedestales donde se instalarán sus figuras costará 60.000 euros y que él mismo asume los gastos de fundición y transporte de sus obras. Responde así,con una carta de rectificación, a una información publicada por este periódico, 'Las columnas para las esculturas gigantes del Puerto costarán 80.000 euros'.
"Las esculturas 'Venus' y 'Neptuno' no se colocarán sobre columnas, sino sobre pedestales de 3 metros de altura", asegura Serrán, quien también apunta que la Autoridad Portuaria "sólo ha costeado lainstalación de los pedestales, para lo que se ha convocado la correspondiente licitación, cuyo importe no ha superado en ningún caso los 60.000 euros".
En este sentido, el texto dirigido a este periódico aasevera que "los gastos asociados a la fundición y al transporte de las esculturas han sido sufragados íntegramente por el autor, quien ha cedido las obras a la ciudad para el disfrute de los ciudadanos y como homenaje a su padre, natural de Villanueva del Rosario".
