Ginés Serrán: "¿También son kitsch la Cibeles de Madrid y la Estatua de la Libertad?"

Ginés Serrán, el escultor responsable del conjunto monumental 'Las columnas del agua' que se instalará en el acceso principal del Puerto de Málaga, no da crédito a la polémica suscitada por el proyecto en los últimos días. Asegura que la iniciativa lleva gestándose cerca de cuatro años, con reuniones junto a la Autoridad Portuaria en las que han participado representantes del Ayuntamiento, la Junta y la Subdelegación del Gobierno y que siempre hubo unanimidad al respecto. El comunicado remitido por la Real Academia de San Telmo, que rechazaba la instalación de las esculturas por, entre otras razones, obedecer a una estética "kitsch y propia de los cómics de Marvel", asegura, es el punto cero de la controversia. "Rosario Camacho [la presidenta de San Telmo] lo realizó de manera unilateral, sin consultar, sin convocar a otros miembros de la Academia. A mí me han llamado académicos disculpándose, asegurándome que no fueron tenidos en cuenta", asevera el ceutí.

"No se puede hablar de mi proyecto sin ver la obra ni hablar conmigo... Es demencial. Rosario Camacho no me ha llamado nunca ni ha visto las esculturas, y podría haberlo hecho, puesto que están en el almacén del Puerto. Ha habido una conspiración para cargarse este proyecto", asegura el escultor. Y carga aún más las tintas: "Rosario Camacho debe dimitir. Además, su currículum ni se acerca a mi trayectoria. Aquí habrá publicado libros, pero ¿qué capacidad tiene?".

Tiene también palabras el artista para la escultora Elena Laverón, una académica de San Telmo, ceutí como Serrán. "Ella conoce muy bien mi obra y sabe que mi Hércules de allí es un icono de la ciudad. ¿Por qué no le dijo quién soy a Rosario Camacho? Fue mi profesora de Dibujo y la he ayudado en Nueva York. ¿A qué viene todo esto? ¿Celos, envidias? Porque las esculturas de ella no han ido a Fitur como las mías y porque quitaron una de ella para poner una mía? ¿Es todo una excusa lo de que mis esculturas no pegan en el Puerto? Es todo una conspiración".

Sobre el contenido del comunicado, especialmente sobre la consideración de su obra para el Puerto como "de estética kitsch y similar a los cómics de Marvel", Ginés Serrán también se pronuncia: "¿La Cibeles de Madrid también es Marvel y kitsch, el Neptuno de Madrid también y el Prometeo de Nueva York, y la Estatua de la Libertad? Yo no hago esculturas clásicas-clásicas, siempre añado un elemento moderno, que rompe con la escultura clásica", sostiene el escultor. Y también opina sobre otra crítica, según la cual su proyecto malagueño no tiene nada que ver con la ciudad:"Málaga es una ciudad que vive del mar y del sol, a ellos les debe su grandeza. ¿Cómo no va a tener vinculación con Málaga Neptuno, el dios del mar? ¿Y Venus, la diosa que nace de la espuma del mar, a la que le he puesto un sol en la mano? Es absurdo".

La gente

A Ginés Serrán la opinión que le importa es la de los malagueños y los visitantes. "Si a los 6 meses [el plazo finalmente estipulado por la Autoridad Portuaria en el acceso principal del puerto; después se emplazarían en un "lugar consensuado" del Puerto] a la gente no le gustan, me llevo las esculturas a París o a Roma. Pero no voy a dejarlas arrinconadas en cualquier sitio de Málaga como si fuera un artista fracasado".

Y finaliza el artista: "¿Por qué voy a tener que agachar la cabeza? Yo no soy un artista local, he vivido 30 años en Nueva York, he hecho mi carrera allí, he hecho muchísimas exposiciones, más de 250, en 23 países, me han dado las llaves de oro de ciudades como Kentucky, Miami, soy embajador del arte en Roma... No están hablando con un cualquiera, pero han tratado de denigrarme y de injuriarme. Todo esto está siendo un delito contra mi dignidad humana", zanja.