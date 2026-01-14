La polémica por las esculturas gigantes del Puerto de Málaga traspasa fronteras

La controversia por la instalación de un conjunto escultórico monumental en la entrada del Puerto de Málaga ha traspasado fronteras. El periódico británico 'The Times', uno de los más respetados en lengua inglesa, aborda la polémica con el titular "Esculturas de dioses romanos en Málaga 'parecen superhéroes de cómic" y el subtítulo: "Dos figuras de bronce, una de 11 metros de altura, planeadas para el histórico puerto han sido criticadas por los ciudadanos y la academia de arte de la ciudad". Y se ilustra la información con una foto de la pieza del esculturo, el ceutí Ginés Serrán, compara con otra del Aquaman de las películas de Jason Momoa.

"Ha surgido una disputa sobre los planes para construir grandes estatuas de un dios y una diosa romanos en una ciudad española, que según los críticos lucirían más en un cómic que en un puerto histórico", comienza el artículo, que resalta la "feroz oposición de la Academia de Bellas Artes de la ciudad y de los ciudadanos que han lanzado una campaña en su contra" (en referencia a la página en Change.org que recoge firmas contra la colocación de las esculturas). "Las obras de bronce se instalarán sobre pedestales de tres metros en la principal entrada peatonal del Puerto de Málaga, a pocos pasos del centro histórico y principal arteria comercial de la ciudad del sur de España", escribe el corresponsal en España de The Times, Isambard Wilkinson.

Wilkinson recoge las críticas de San Telmo, expuestas en un comunicado hace unos días, que describen las esculturas de Serrán como "pretenciosas y grandilocuentes" con un "atractivo inequívocamente kitsch", "más propias de los cómics de superhéroes del universo Marvel" que de un puerto histórico del Mediterráneo. Además, ponen de manifiesto que la Autoridad Portura no consultó con las instituciones culturales ni con el Ayuntamiento.

También el artículo incluye la reacción del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que matizó que se trata de "un tema debatible", destacando que hablamos de "un lugar muy visible" de la ciudad y que se debería considerar "la posibilidad de tratar la instalación como una exposición temporal de corta duración".

Ginés Serrán: "Es un ataque personal"

'The Times' se puso en contacto con el escultor de las obras, quien dice sentirse atacado personalmente. “No sé por qué esta mujer [Rosario Camacho, la presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo], por razones que desconocemos, personales o de otra índole, empezó a difamarme, insultarme y atacarme como artista”, dijo. “Siempre hay alguien que intenta echar abajo un proyecto de este tipo, tan colosal en tiempo, dinero y dimensiones”.

"El escultor dijo que el coste de la instalación (70.000 euros) fue cubierto por la autoridad portuaria y que él mismo había pagado las esculturas, que valora en 3 millones de euros. Fueron construidos según su diseño en China", prosigue el artículo. Además, Serrán comenta que las figuras "fueron concebidas teniendo en mente referencias locales, representando a Neptuno con una red de pesca para evocar la tradición marítima de Málaga y a Venus sosteniendo un sol como un guiño a la Costa del Sol". El artista sostiene que las esculturas deberían instalarse lo antes posible para que los vecinos puedan “acostumbrarse a ellas”, insistiendo en que, con el tiempo, se convertirán en “un icono de la ciudad”.