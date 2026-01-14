Xavibo vuelve a Málaga: "Si ofreces todo el rato tu obra definitiva, siempre vas a estar insatisfecho. No todo tiene que ser el cuadro final"

Lo conocen como Xavibo y la suya es una isla peculiar. En ella, el amor y el desamor batallan con soltura. La primera tiende a rendirse pronto para evitar heridas de guerra. La segunda, aunque lo odie, siempre acaba buscando inspiración en la primera. Hace sol, se ve la playa y, a lo lejos, el campo. La que se describe no es su Mallorca natal, aunque podría serlo.

El cantante lleva meses subido a la furgo para llevar a las salas de este país los acordes de su último y tercer disco, 'No te enamores'. Un viaje sonoro de doce canciones que comienza con un corazón roto y atraviesa las grietas de una ruptura. Termina donde siempre: en casa; en el amor propio. Pasado el ecuador de la gira que "mejor" le ha ido nunca y con sorpresas bajo la manga para un 2026 que lo ve feliz estrenando sus treinta años, habla con La Opinión de Málaga en vísperas de su concierto el sábado 17 de enero en la sala París 15.

Qué casualidad hacer la entrevista un martes 13...

Me gusta hacerlo todo en días trece. Es el número de mi familia, vivo rodeado de treces. De hecho, mi hermana y yo lo llevamos tatuado. Llevar el trece conmigo es rendirle homenaje a ellos, como el caracol que lleva su cáscara a cuestas. Es algo que me gusta mucho. Para mí es el escudo de mi familia. Siento que me da buena suerte porque es como si me acompañaran.

Es curioso que le dé buena suerte el número asociado a la mala suerte. Por cierto, feliz cumpleaños. ¿Cómo estrena los treinta?

Gracias. Antes de cumplir los treinta pensaba que mi carrera iba a empezar a ir en picado, pero los he cogido con mucha tranquilidad, con mucha calma. Siento que ha habido un cambio espiritual en mí, que los treinta son bastante importantes espiritualmente y estoy contento. Es normal que llegue un momento en el que ya haya gente que deje de escucharme o que venga a escucharme nueva, pero pase lo que pase, yo siempre he hecho música porque me gusta. Y lo seguiré haciendo.

Acostumbra a las letras de desamor. ¿Cómo se escribe con el corazón lleno?

Mi criptonita es que soy un artista muy de método. Hago canciones de mis desgracias o de las cosas que me pasan. Psicológicamente está fatal lo que voy a decir ahora, pero he llegado incluso a buscar situaciones incómodas para mí o cosas que pueden ser contraproducentes emocionalmente para mí mismo para escribir canciones. Ahora estoy en una etapa de tranquilidad, de estabilidad, de haber hecho un buen trabajo con la psicóloga y no estoy escribiendo canciones. Soy incapaz de escribir. Es una contradicción muy extraña porque cuando estoy más triste soy capaz de escribir canciones, que es lo que más me gusta y lo que más me llena en el mundo y eso me da un punto de felicidad. ¿Qué pasa? Que ahora estoy en un momento un poco más feliz, más estable, más tranquilo, soy incapaz de escribir canciones y eso me da un punto de tristeza. Nunca puedo ser ni feliz del todo ni estar triste del todo, así que ahora mismo me encantaría decirte cómo se escriben canciones desde un punto de estabilidad, pero no lo sé porque de repente no soy capaz de escribir algo, pero seguro que hay una manera de hacerlo y seguro que también es súper interesante y que me saldrá en algún momento. Escribir canciones siempre desde el mismo punto siento que genera una repetición. Igual ahora abrimos unas puertas que no estaban abiertas antes.

Me recuerda a 'Lo malo de lo bueno', una de las canciones de su último disco.

Sí. Cuando termine la gira me sentaré a escribir tranquilamente sin tener sueños sobre que me olvido las letras y que me dejo la guitarra en Madrid y me agobio con la gira. Después de la gira creo que me iré a Mallorca a retirarme un tiempo tranquilo, solo. Ahí ya te contaré.

Quizá seamos el primer medio que le entrevista este 2026. ¿Qué le depara este año?

Fíjate, no me gusta que en el arte se hable de tener que hacer y no de querer hacer. Haré la canción número 13, porque yo saqué el álbum incompleto. Para mí el arte tiene que ser todo el rato un 'work in progress', porque si das todo el rato tu obra definitiva, siempre vas a estar insatisfecho. No todo tiene que ser el cuadro final de tu vida. Estás trabajando para llegar a la obra final, que ya veremos cuándo llega. Ese concepto siempre me acompaña mucho para no obsesionarme demasiado con la perfección. Por eso, a la hora de sacar el álbum decidí que saldría con 12 canciones en vez de con 13, porque también me gusta la imperfección. En 2026 terminaré la gira. Tengo festivales en verano y alguna cosita después de septiembre. Ahora mismo lo que me apetece es ponerme a escribir, pero no canciones. Me gustaría empezar mi libro. Tengo cosas escritas, pero quiero empezar a hacerlo de verdad, es lo que más ilusión me hace. Y es una putada porque al final económicamente no es la mejor de las decisiones, pero también soy una persona que cambia de opinión todo el rato. Te diría que me apetece borrarme las redes sociales y sacar un libro, pero bueno, primero haré la canción 13.

¿Será un poemario?

Será un cuaderno de inspiración. A lo mejor soy un intenso hablando sobre algo o a lo mejor hago una broma sobre eso y luego escribo otro tipo de poemas. Quiero que evidentemente tenga un sentido y un hilo conductor bonito, que no sea un caos y lo puedas leer entero. Quiero que haya poemas, una parte de ensayo, una parte de diario y una parte de historia, pero tampoco quiero encasillarme.

A fecha de enero de 2026, ¿cambiaría el título de su último disco 'No te enamores'?

No. A mí me hacía mucha gracia y me gustaba mucho darme ese mensaje. Era algo que me decía a mí mismo: "No te enamores, Xavibo". También es una advertencia. "Mira todo lo que has escrito, todo lo que te ha pasado... no te enamores porque te va a pasar todo esto", pensaba. Pero si vas a hacerlo de manera correcta y vas a cuidar a la otra persona bien y la otra persona te va a cuidar, está bien enamorarse. No lo cambiaría, me gusta así. Yo soy una contradicción. Soy hombre heterosexual, soy mentiroso por naturaleza. Se llama 'No te enamores' y luego me enamoro.

Podría sacar un EP anexo como hizo con 'Las burbujas del cajón' que se llame 'Solo si te trae flores'. Ahí queda la idea.

¿Te puedes creer que lo pensé? Pensé hacer un EP deluxe, pero ahora no me apetece hacerlo. Quería llamarlo 'Si te enamoras', y que hablase de todas las cosas que pasan si te enamoras. La putada es esa, que ahora no me apetece.

¿A qué canciones guarda más cariño?

Guardo mucho cariño al disco de 'El viaje de trece', porque fue una etapa personal. Todavía seguía trabajando en otras cosas que no son la música y dejé una relación de seis años. Entonces se empezó a reestructurar mi cabeza. Fue una etapa muy triste, pero siento que las canciones son bonitas y súper honestas. Gracias a esas canciones que hablan de todo eso que le pasa a la gente normal me empiezan a ir bien las cosas. Fue gracias a la honestidad y a no querer vender una cosa que no estaba viviendo. Encima sale la voz de mi abuela hablando al principio. Es un disco que siento que me va a acompañar y lo voy a llevar siempre orgulloso.

¿Y del último disco? Ha habido atrevimiento...

Sí. La de 'No te enamores' me gusta mucho, porque fue la primera que hice y la que le dio título al disco. Con esa canción encontré el sonido que quería hacer. La de 'Tú qué tal' también me encanta porque la letra también me representa mucho. Es un disco muy honesto, aunque evidentemente estoy en una etapa diferente.

Sus letras recuerdan a la poesía. ¿Qué le inspira?

Mario Benedetti me encanta. Aunque conecto mucho más con la poesía moderna. Lo último que he leído es de un poeta argentino que se llama Gustavo Ayuste. Me encanta lo que escribe. Me inspira leer cosas, ver películas e ir investigando. También me pasa con las canciones. Me encanta el desamor. Es el tema que más trato y el que más me inspira. Esa impotencia de pensar "por qué no me quiere" me parece un motor súper poderoso.

¿Cree que puede ir perdiendo al público que se encuentre en un momento feliz?

Sí, evidentemente. La música triste está bien para recrearse un rato y decir "vale, ahora voy a permitirme estar triste y reflexionar sobre esto", pero una vez que ya te has permitido eso, lo que tienes que hacer es dejar de escuchar música triste, porque al final te vas a hundir ahí. Luego escucha algo más alegre. No es muy recomendable escuchar ciertas canciones mías muchísimo.

Acostumbra a reivindicar con pequeñas dosis de terapia de choque. Hace un marketing de sus lanzamientos innovador y, para algunos que otros, desconcertante a la vez. Ha aprendido a estar solo detrás de un escaparate, ha salido a la calle envuelto en papel de burbujas para reivindicar la fragilidad de lo que se lleva por dentro, ha fingido el 'no quiero' de una boda ficticia y ha llevado una mochila con altavoces acuestas para promocionar 'Tanta vida'. Su última hazaña ha sido tumbarse en el suelo de la calle para reivindicar el privilegio de dormir. Y dice que todas las interpretaciones pueden ser correctas.

Cuando hablo de que todas las interpretaciones son válidas me refiero a que incluso a la persona que le genera odio verme también está perfecto. "Qué notas", pensarán. Pues sí. El arte a veces es una broma, no todo tiene que ser tan serio y tan intenso. Cuando hicimos esta última acción, las respuestas en la vida real y en redes sociales fueron muy diferentes. La gente en la vida real se reía mucho, venía e incluso me hablaba. Me trataron muy bien. Luego en redes sociales la gente está mucho más enfadada. Lo que reivindicaba un poco es que solo con una consciencia tranquila puedes dormirte. Antes de dormir estás en un estado de autoconsciencia, de preguntarte por qué has hecho esto o lo otro. Si no te sientes bien contigo mismo no puedes dormir, no puedes estar tranquilo. Hacer ver que una necesidad básica es un privilegio que no está al alcance de todo el mundo. Hay gente que tiene que trabajar muchísimo para pagarse el alquiler o para llevar a una familia. Hay muchísima gente durmiendo en la calle que no puede dormir bien por el tema de los alquileres y esa reflexión también es válida. No quiero limitarlo. Yo no hago las cosas por y para una sola cosa.

Hablemos del tour. Pasado el ecuador de la gira, ¿qué sensaciones tiene?

Estoy muy feliz y contento de cómo está yendo. Me lo estoy pasando muy bien, la banda se lo pasa muy bien, nos reímos mucho. Está siendo el tour que mejor me ha ido nunca. La gente sale muy sorprendida de que las canciones más tranquilas, en directo sean más enérgicas, pero sin perder la vibra de la canción. Lo pasamos bien hablando de cosas tristes y creo que es muy bonito.

¿Entonces no hay que llevar clínex?

Hay partes para llorar, pero no quería que todo el concierto fuera la llorería. Todo está muy instrumentalizado y yo estoy muy orgulloso.

Tengo que acabar la entrevista barriendo para casa. Sé que no es la primera vez que aterriza en Málaga, ¿ha podido disfrutar de la ciudad?

Mira, Málaga es un sitio que me gusta mucho. He conocido gente de ahí que me cae súper bien, y ya te digo, le tengo mucho cariño. Vine con 'Papel de Burbujas' y hace años, cuando hicimos un concierto para cuarenta o cincuenta personas. Fue un concierto muy pequeñito que hice con Marc Seguí y con Óscar, mi cámara y dj. También había estado anteriormente con la primera pareja que tuve. Es un sitio al que le guardo mucho cariño y que comparte similitudes con Mallorca. El mar, la playa... a la gente que somos de mar nos arraiga muchísimo eso.