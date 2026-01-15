Jon Azkueta presenta su nuevo libro "Las trece caracolas": «Quiero que mis libros sean un refugio»

Con solo 13 años empezó a escribir historias casi por casualidad y hoy, más de una década después, Jon Azkueta (Usansolo,1998) consolida su trayectoria literaria con Las trece caracolas, su cuarta novela y la primera completamente inédita publicada con editorial. El autor, que acumula millones de lecturas en digital y miles de ejemplares vendidos en papel, presenta un thriller con romance ambientado en la costa vasca que marca un punto de inflexión en su carrera.

La novela, ya en librerías, se sitúa en Bermeo, un pueblo que no solo funciona como escenario, sino casi como un personaje más. Acantilados, mar, faros y niebla envuelven una historia en la que el misterio y las relaciones humanas avanzan de la mano. «Necesitaba un lugar que tuviera una parte bonita y otra oscura, y Bermeo tiene esas dos caras», explica el escritor, que actualmente reside allí.

Del romance juvenil al thriller maduro

Azkueta comenzó escribiendo comedia romántica juvenil, muy influido por su edad y su entorno. Sin embargo, con el paso del tiempo su narrativa ha evolucionado hacia terrenos más complejos. Las trece caracolas mantiene el romance como uno de sus pilares, pero lo combina con un thriller más dinámico y oscuro que amplía su público objetivo.

«Es una novela que sigue llegando al lector joven, pero también al adulto», afirma. El autor encuadra la obra dentro de la categoría young adult, un espacio cada vez más presente en el panorama literario español y que conecta generaciones distintas a través de historias intensas y emocionales.

Un proceso creativo orgánico

La idea de la novela surgió de forma natural. Primero fue el escenario; después, el misterio y los personajes. Azkueta reconoce que no tenía claro el final cuando empezó a escribir y que incluso dudó de si el proyecto saldría adelante. El empujón definitivo llegó de sus lectores beta, que reaccionaron con entusiasmo a las primeras páginas.

Aunque la escritura se prolongó alrededor de un año, la construcción de la trama fue fluida. «El proceso fue bastante orgánico», señala, destacando la importancia de dejar que la historia crezca sin forzarla.

Secretos, vínculos y relaciones

Si tuviera que definir Las trece caracolas en pocas palabras, Azkueta lo tiene claro: secretos, vínculos y relaciones. Más allá del romance, la novela profundiza en las conexiones entre amigos, vecinos y familia, y en cómo esas relaciones se ven tensionadas por la desaparición de una joven y por los silencios que se esconden en una comunidad aparentemente tranquila.

El autor no pretende imponer un mensaje cerrado al lector. Su principal objetivo es que quien se acerque a la novela disfrute, se sorprenda y conecte emocionalmente con los personajes. «Quiero que mis libros sean un refugio, un puerto al que volver en medio de las tormentas», resume.

El escritor Jon Azkueta / Cedida

De Wattpad al panorama editorial internacional

La historia de Jon Azkueta es también la de una generación de escritores que comenzó en plataformas digitales. Wattpad fue su punto de partida y, según reconoce, una de las claves del fuerte apoyo que recibe desde Latinoamérica, donde sus novelas ya se publican en países como México y Chile.

«Siempre me he sentido muy querido allí», confiesa. Aunque aún no ha podido viajar para firmar libros, el respaldo de sus lectores al otro lado del Atlántico sigue siendo fundamental en su carrera.

Una generación que se apoya

Azkueta forma parte de un grupo de jóvenes autores españoles que están revitalizando la literatura juvenil y young adult. Lejos de la competencia, destaca el buen ambiente entre escritores como Paula Gallego o Inma Rubiales, con quien comparte origen digital. «Es importante que nos retroalimentemos y crezcamos juntos», afirma.

Por ahora, el escritor está centrado por completo en el lanzamiento de Las trece caracolas. Proyectos no le faltan, pero prefiere ir paso a paso. Si algo ha aprendido desde que empezó a escribir hace 10 años es que las historias, como el mar, que inspira su última novela, encuentran su ritmo cuando se las deja avanzar.