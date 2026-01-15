Rocío Molina abrirá con 'Calentamiento' la edición 2026 del ciclo 'Flamenco lo Serás Tú' del Cervantes

Rocío Molina abre con 'Calentamiento', su celebrado último montaje, la edición 2026 de 'Flamenco lo Serás Tú', un ciclo en el Teatro Cervantes de Málaga que añade a su ya conocido programa las actuaciones de Israel Fernández, Farru, Agujetas Chico y Lela Soto. Las entradas para ver estas nuevas incorporaciones al ciclo jondo, en el que vuelve a colaborar la Fundación 'la Caixa', salen a las 18.00 horas de este jueves a la venta. 'Flamenco lo Serás Tú' se desarrollará en el Cervantes y el Museo Interactivo de la Música Málaga (Mimma) entre el 15 y el 19 de abril.

El Ayuntamiento de Málaga y su principal escenario han querido mostrar su respeto y admiración por Rocío Molina incluyéndola en el Museo de Huellas del teatro. La bailaora y coreógrafa de Torre del Mar ha impreso el perfil de su mano y ha dejado su firma en la tercera planta tras participar en una rueda de prensa en la que el director del Teatro Cervantes y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, ha anunciado los nuevos fichajes del ciclo.

Se suman así Israel Fernández, Farru, Agujetas Chico y Lela Soto a los espectáculos que ya estaban a la venta, es decir, los de Pedro el Granaíno, Mayte Martín y la propia Rocío Molina. Juan Carlos Barroso, responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación 'la Caixa', y Enrique Sánchez, director de Área de Negocio de CaixaBank en Málaga, han participado en la presentación de esta edición.

El quinto 'Flamenco lo Serás Tú' comienza el miércoles 15 de abril con 'Calentamiento', coreografía creada y dirigida por Molina junto al dramaturgo y director Pablo Messiez (La voluntad de creer), con dirección musical de Niño de Elche -con quien la artista malagueña ya colaboró en Carnación- y la colaboración de Cabosanroque. La bailaora y coreógrafa malagueña presenta, con un grupo de artistas, el momento de preparación de un espectáculo. Las voces de Ana Polanco, Ana Salazar, María del Tango y Gara Hernández y el compás de José Manuel Ramos 'Oruco' la acompañan en escena. La obra es un antes y un después en la danza flamenca contemporánea, según reza la crítica del estreno en Madrid, que ha sido alabada por numerosos críticos de primer nivel de la prensa nacional.

Rocío Molina ya tiene estampada la huella de su mano en la tercera planta del Teatro Cervantes. / L.O.

Rocío Molina narra sobre el escenario que antes de empezar con el calentamiento hará un calentamiento previo al calentamiento para empezar a calentarse antes de empezar. Este abrirse al infinito del comienzo es el de la vida diciéndole a la muerte que "no es que le tema, es que ni siquiera ha empezado a andar el camino". Y como cada principio entraña un final, este Calentamiento no dejará de moverse en círculos buscando el alivio. Lo encontrará a veces en la calma, a veces en el trabajo, a veces en el placer, a veces en el dolor, a veces en soledad, a veces en compañía. Pero siempre, siempre, siempre, en no dejar que la fiesta termine.

El jueves 16 de abril Pedro 'el Granaíno' presenta en Málaga Dicen que para cantar, primer álbum del cantaor y título que alude directamente a la bulería que en 2011 compuso Farruquito para el espectáculo de La Farruca Homenaje a los grandes. El Granaíno despliega en su disco de debut el genuino metal de su garganta y su admirada hondura, y recuerda su origen, principios y vivencias, esto es, todo lo que lo ha llevado a ser y sentirse el artista que es hoy.

Israel Fernández, en un concierto en Madrid / JUANJO MARTÍN

Israel Fernández regresa al Teatro Cervantes el viernes 17 de abril con De oro y marfil, un ambicioso espectáculo donde asoma su faceta más extensa como músico y artista. Israel pretende sumergirnos en un sutil viaje por su personal manera de interpretar el cante flamenco en un recorrido de composiciones propias y revisiones de piezas clásicas, todas ellas hiladas y llevadas a un nuevo terreno escénico y musical. El piano se erige como ornamentación central de una obra que trasciende los límites tradicionales del género y que también contará con cuerdas, coros y sus habituales músicos flamencos. Juntos, crean una atmósfera envolvente y cambiante que va del susurro a la tormenta, del lirismo melódico al quejío desgarrador.

El sábado 18 hay doble propuesta. La Sala de Música Grabada del Mimma acoge en el horario del aperitivo (13 horas) el cante y el toque de Antonio Agujetas Chico, una de las grandes voces del flamenco actual. Dueño de un metal característico heredado de su estirpe, el hijo de Dolores Agujetas y nieto por tanto de Manuel de los Santos Pastor, apodado y conocido artísticamente como Agujetas o Agujetas de Jerez, es una de las grandes esperanzas del flamenco. Tradición y vanguardia caracterizan la trayectoria de un artista jerezano que domina la raíz pero compone su propia música a través de esa herencia.

El Teatro Cervantes recibe la tarde del 18 a Antonio Fernández Montoya 'Farru', quien ocupará el hueco que dejó la cancelación del recital que se programó inicialmente del guitarrista Antonio Rey. El nieto del legendario Farruco y hermano de Farruquito presentará en Málaga un espectáculo que demuestra que el flamenco es una de las artes más camaleónicas y profundas, capaz de dialogar con otros lenguajes musicales sin perder su esencia. Siguiendo la senda de grandes maestros como Paco de Lucía o Camarón de la Isla, Musicland nace con el propósito de explorar y compartir los vínculos entre el flamenco y los grandes clásicos del pop, jazz, rock y latin jazz.

Lela Soto abrirá la última jornada, el domingo 19, en el Mimma. Soto al cante y Rubén Martínez a la guitarra ofrecerán un recital íntimo de flamenco en el que la cantaora hará un repaso por sus cantes más significativos. Nieta del Sordera de Jerez, hija de Vicente Soto y sobrina de Sorderita o Ray Heredia, esta joven artista acaba de publicar El fuego que llevo dentro, un primer disco en el que recoge ese testigo familiar para renovar las formas sin perder la esencia, mostrándonos todos los matices de una voz que se distingue por su afinación, sentido del ritmo, musicalidad y esencia flamenca.

Mayte Martín, en Valencia, este pasado 8 de enero. / ISABEL CAMPS (EP)

Flamenco lo Serás Tú concluirá la tarde del 19 de abril con la presentación de In illo tempore, el doble álbum que recoge los últimos 25 años de creación y recreación de la faceta flamenca de Mayte Martín, de la que no existía registro discográfico desde el mítico Querencia (2000). En este nuevo espectáculo y doble disco la cantaora barcelonesa recopila más de dos décadas de proceso evolutivo y maduración de su cante, en una vertiente clásica y otra más innovadora, dejando entrever cómo las influencias de otros lenguajes musicales han enriquecido su visión del flamenco y han aportado a esta música un interesante tinte novedoso sin desvirtuar un ápice su esencia.