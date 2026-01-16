Bad Bunny y Rosalía, triunfadores en ventas de discos durante 2025 en España

Bad Bunny y Rosalía son los triunfadores en ventas de discos en 2025 en España, ya que según el listado que elabora la industria musical, 'Debí tirar más fotos' del artista puertoriqueño lidera las ventas de álbumes durante el año que acaba de terminar y 'Lux' es el segundo, pero el primero en formato vinilo.

Promusicae, la asociación que representa a la industria musical, ha dado a conocer el listado del Top 100 álbumes de 2025, según el cuál 'Debí Tirar más fotos' (Rimas Entertainment LLC) lidera las ventas de 2025, pues alcanzó el número uno en la misma semana de su lanzamiento y se mantuvo en lo más alto 22 más.

Además, se cuelan en el Top 100 de álbumes 2025 otros dos discos de Bad Bunny: 'Un verano sin ti' y 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' (ambos de Rimas Entertainment LLC), según Promusicae.

'Lux', vinilo número uno

Los datos de la industria musical destacan también que Rosalía situó a 'Lux', en tan solo siete semanas desde su lanzamiento el pasado 7 de noviembre, como número uno de la lista de vinilos más vendidos en España y en la segunda posición del Top 100 anual de álbumes.

En tercer lugar se sitúa Aitana, otra exitosa cantante española que publicó el año pasado su álbum 'Cuarto Azul' (Universal); en el cuarto puesto del listado de ventas figura también otro español, Quevedo, con su disco 'Buenas noches'(DQE Productions). Cierra el top 5 el álbum 'Borondo' (Sony Music) del colombiano Beéle.

En el Top 100 Canciones anual 2025, sigue destacándoe el género urbano con W Sound / Beéle / Ovy on the Drums y su éxito 'La Plena (W Sound 05)' (Kristoman LLC). Por su parte, la canción más radiada en España en 2025 ha sido 'APT.' (Warner Music) de la neozelandesa-surcoreana Rosé y el cantautor estadounidense Bruno Mars.

Con los datos de 2025 que GfK, líder global en data y analítica de datos, ha recopilado para Promusicae –la asociación que representa el 95 % del mercado discográfico español– y Agedi, la Entidad de gestión de Derechos de Propiedad Intelectual de los productores de música, se confirma la relevancia de la escucha de música grabada a través de las distintas plataformas de 'streaming'.

Así, los datos indican que los españoles escuchamos más de 280 millones de canciones al día. Estas cifras también confirman el crecimiento de la venta de vinilos, que ha incrementado en un 22 % las unidades vendidas, frente al 9 % del ejercicio anterior.