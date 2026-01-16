Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pintor Jacob Vilató dará forma a la escenografía de la Corrida Picassiana

El autor, sobrino nieto del genio que da nombre al festejo del Sábado Santo, será el encargado de ilustrarlo

Imagen de la Corrida Picassiana que se celebró en la Plaza de Toros de La Malagueta de Málaga en abril de 2025.

EFE

El pintor catalán Jacob Vilató, sobrino nieto de Pablo Picasso, dará forma a la escenografía de la Corrida Picassiana del Sábado Santo en Málaga y también será el encargado de elaborar el cartel anunciador.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha avanzado que en el cartel, que se presentará en febrero, destaca la fuerza y el colorido de las obras del artista.

Este acto será el inicio de los que la entidad supramunicipal está organizando con motivo del 150 aniversario de la plaza de todos de La Malagueta, que pronto presentará esa programación.

La Diputación ha explicado que Vilató (Barcelona, 1979), realiza un trabajo marcado por un lenguaje pictórico "vigoroso, emocional y directo" y que tiene un estilo "profundamente gestual" en el que destaca el uso de un color "potente y simbólico".

