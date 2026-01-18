Machos Carnívoros, ganadores del concurso AutóctonxsPre

Más de 20 propuestas de diferentes artistas y colectivos malagueños se han presentado al concurso AutóctonxsPre, celebrado en la Escuela de Arte Dramático de Málaga (ESAD). Durante el concurso de la iniciativa para la escena emergente del Teatro del Soho, los finalistas exhibieron sus obras concebidas para espacio público exterior bajo la mirada de un jurado especializado.La selección final contó con 8 finalistas, y la propuesta ganadora resultó ser Machos Carnívoros. n