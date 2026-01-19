'Marbella. Expediente judicial': vuelve el "patio trasero" de la Costa del Sol a la TV

En 2024, Dani de la Torre y Alberto Marini estrenaron en Movistar + 'Marbella', una serie original de ficción con anclaje en las páginas de sucesos: los artífices de la celebrada 'La Unidad' se acercaron a la intrincada red de bandas criminales que operan en la Costa del Sol (150 grupos mafiosos de múltiples nacionalidades), "algo sorprendente y que nunca se ha llevado a la ficción», asegura De la Torre. Ahora, el 22 de enero y en la misma plataforma, regresan con la segunda temporada, subtitulada 'Expediente judicial', en la que repite Hugo Silva, como el abogado sin escrúpulos César Beltrán, y aparece Natalia de Molina, como la implacable fiscal antidroga Carmen Leal, convencida de que descabezar el crimen costasoleño pasa por tumbar a los abogados de los delincuentes.

La nueva entrega de la ficción se adentra en el ecosistema del narcotráfico del Estrecho, así como en la maquinaria judicial que rodea al "patio trasero de Marbella" y lo hace, según sus responsables, con "un grado de realidad y verdad altísimo" y tras "una investigación en profundidad", según sus responsables. "Yo creo que aquí ves cómo son las persecuciones realmente, que esto no es como dicen en las redes sociales de '¿Por qué no le disparan? Esto lo dispara Trump y lo solucionaba en dos minutos'. Claro, pero es que España es un país garantista y no puede dispararle a una lancha", explica de la Torre en una entrevista concedida a Europa Press.

El director de la serie asegura que en Marbella no gustó mucho la primera temporada de su ficción con base real. Las autoridades, según el realizador, se enfadaron con ellos "cuando leyeron de qué iba" la serie: "Íbamos a rodar en la entrada de Marbella, nos quedaban dos días, pero nos dijeron que iban a empezar unas obras. ¡Qué obras ni qué leche! Se mosquearon, nos echaron y acabamos en Benalmádena", relató hace unos días en Onda Cero.

Desde luego, la serie no es la mejor promoción turística de la capital del lujo y el oropel: la localidad es, según la intriga televisiva, la "ONU del crimen organizado", como la definió el periodista gallego Nacho Carretero (el autor de 'Fariña') en un reportaje que sirvió de base para 'Marbella'. "Es un ecosistema único. La policía nos decía que es un fenómeno único en el mundo. No existe otro espacio de territorio tan reducido en el que convivan todas las grandes mafias internacionales. Hay consecuencias estéticas, como que Marbella parece un parque de atracciones. Y hay consecuencias criminales, que son que entra más droga que nunca y hay un incremento de la criminalidad", aseguró Carretero durante la promoción de la primera temporada de la serie.

Elvira Mínguez, Manuela Calle, Agustín Domínguez, Ignacio Mateos, Juanlu González, Cristalino, Claudia Galán, Antonio Araque y Fernando Cayo completan el reparto de 'Marbella. Expediente Judicial', que, como la primera temporada, cuenta con seis episodios.