Miguel Rellán, Juanjo Puigcorbé y Helena Pimienta, invitados al ciclo Film e Historia de La Malagueta

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga acogerá del 29 al 31 de enero la segunda edición del certamen Film e Historia, que regresa tras el éxito de la primera convocatoria con una programación que contará con la participación, entre otros, de los actores Miguel Rellán y Juanjo Puigcorbé, y de la directora de escena y dramaturga, Helena Pimenta.

Completan la lista de participantes Mar Targarona, directora y productora cinematográfica; Benito Bermejo, historiador; Sol Carnicero, productora; Lorena Robredo, coordinadora del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), y Paco Griñán, periodista cultural. Las sesiones estarán moderadas por el periodista Moisés Rodríguez, presentador de informativos de TVE y director/presentador del programa de cine 'Secuencias en 24H' del Canal 24H.

Film e Historia propone una reflexión sobre distintos momentos y relatos históricos a partir del cine español. La programación se abre el jueves 29 de enero a las 18.00 horas con el coloquio 'El teatro del Siglo de Oro como espejo de la España política' que contará con la participación de Miguel Rellán y Helena Pimenta, tras lo cual se proyectará la película 'El perro del hortelano' (1996), coincidiendo con el 30 aniversario de la cinta merecedora en 1997 de siete premios Goya, entre ellos, el de mejor dirección a Pilar Miró, convirtiéndose así en la primera mujer en ganar un Goya en esta categoría.

Cartel del II Certamen Film e Historia. / L.O.

El viernes 30 de enero, también a las 18.00 horas, el debate girará en torno a 'El holocausto y los españoles en los campos de concentración', donde Moisés Rodríguez charlará con Mar Targarona y Benito Bermejo --directora, la primera, y guionista, el segundo-- de la película de 2018 'El fotógrafo de Mauthausen'.

En la jornada del sábado 31 de enero se sucederán dos coloquios. El primero, a las 11 de la mañana, versará sobre 'El cine español y su promoción desde la administración, los medios de comunicación y los festivales de cine' y contará con la participación de Lorena Robredo, Paco Griñán y Paula Ponga. A continuación (12.00 horas), el actor Juanjo Puigcorbé y la productora Sol Carnicero charlarán en torno a 'La guerra sin épica: la España dividida', donde harán un repaso por la película de 1985 'La Vaquilla', dirigida por Luis García Berlanga.

El actor Juanjo Puigcorbé. / MARTA PÉREZ (EFE)

El certamen concluirá con la entrega del Premio Film e Historia 2026 a Luis García Berlanga y Rafael Azcona, en reconocimiento a su contribución al cine español. La programación del II Certamen Film e Historia se desarrollará de forma íntegra en el centro cultural La Malagueta de la Diputación provincial de Málaga y la entrada será libre hasta completar aforo.