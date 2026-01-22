Alhaurín de la Torre celebra este sábado el primer festival del año, Callejea

El próximo sábado, 24 de enero, Alhaurín de la Torre celebra el Día de la Participación Ciudadana con actividades para toda la familia y un ecléctico cartel La Cabra Mecánica, Melón Diesel, Morochos o Bauer son algunos de los grupos que actuarán en el primer festival del calendario de la provincia de Málaga, Callejea 2026.

La localidad se convertirá durante toda la jornada en un gran espacio de encuentro cultural, musical y familiar, con actividades gratuitas desde las once de la mañana hasta bien entrada la madrugada. El pistoletazo de salida lo dará la ruta que liderará Moteros Alhaurín.

El programa comenzará con pasacalles de asociaciones culturales y folclóricas, talleres infantiles y propuestas participativas que recorrerán diferentes puntos del municipio. La música tomará protagonismo a partir de la tarde con conciertos de artistas locales y bandas consolidadas del panorama nacional como las citadas La Cabra Mecánica y Melón Diesel, que encabezan el cartel de esta edición.

La edición de Callejea del año pasado / J. M. Grimaldi

Uno de los pilares de Callejea es su programación familiar. El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha diseñado una oferta específica para niños y jóvenes que incluye talleres creativos, actividades participativas y el espectáculo de circo ‘Punto de encuentro’, una propuesta visual que promete sorprender al público. Como novedad este año, se incorporan sesiones de cuentacuentos y una ludoteca para niños de 3 a 12 años, abierta de 16.00 a 22.00 horas, facilitando así la conciliación y el disfrute de las familias durante toda la jornada.

El Día de la Participación Ciudadana permitirá además conocer de cerca el tejido asociativo del municipio. Las asociaciones locales mostrarán su labor en los stands ubicados en Calle Málaga y participarán con actuaciones en el escenario situado en Calle Reales Alcázares, reforzando el carácter comunitario del evento.

Debido a la excelente acogida de ediciones anteriores, el festival cambia este año de ubicación, manteniéndose muy próximo al Barrio Viejo. “Hemos tenido que desplazar el festival dado el éxito de convocatoria. Queríamos contar con espacios más amplios para que todo el mundo tenga la posibilidad de disfrutar del evento”, señala Rafael López, director del festival.