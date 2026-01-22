El educador Felipe G. Gil inaugura en Antequera el ciclo de diálogos de Fundación Unicaja Cultura 360º
El encuentro tendrá lugar el 28 de enero a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo
Fundación Unicaja va a abordar los grandes desafíos del futuro en su ciclo de conferencias y diálogos con pensadores y divulgadores 'Cultura 360º'. El mediador cultural, educador y editor Felipe G. Gil será el encargado de inaugurar el 28 de enero la programación de este espacio de reflexión que también contará con la participación del ingeniero aeronáutico Juan Luis Cano y el poeta y dramaturgo Álvaro Tato. El Centro Cultural Fundación Unicaja de Antequera acogerá estos encuentros a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.
De la mano de expertos en ciencia, humanidades y tecnología el ciclo tratará asuntos de interés general como la convivencia con la Inteligencia Artificial, la cultura digital, la neurociencia aplicada o la sostenibilidad, entre otros, con un formato dinámico y participativo con el objetivo de fomentar la reflexión colectiva sobre cómo construir un futuro más consciente y equitativo.
'Cultura 360º' arrancará el 28 de enero con una charla sobre la cultura de Internet y la educación mediática a cargo del mediador cultural, educador y editor Felipe G. Gil, que realizará un recorrido por la experiencia de Proxymo, un programa para adolescentes y profesorado de centros educativos de Andalucía que lleva funcionando en la región gracias a la red Planea desde el año 2020.
El 26 de febrero será el turno del ingeniero aeronáutico Juan Luis Cano que ofrecerá la charla '¿Cómo nos protegen las agencias espaciales de los asteroides? El caso de 2024 YR4' en la que abordará cómo la Agencia Espacial Europea protege a la sociedad del riesgo que suponen los cuerpos cercanos a la Tierra y expondrá en detalle lo sucedido con el reciente caso del asteroide 2024 YR4.
La programación culminará el 5 de mayo con el poeta y dramaturgo Álvaro Tato, que ofrecerá la charla 'Clásicos vivos a escena' en la que reflexionará a partir de sus experiencias en compañías como Ron Lalá, Ay Teatro o la Compañía Nacional de Teatro Clásico acerca de la vigencia del teatro clásico universal, y reivindicará la urgente necesidad de los grandes clásicos en los tiempos actuales.
Todos los encuentros de 'Cultura 360º' se celebrarán a las 19.00 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Antequera (Calle Cantareros, 2) con entrada libre hasta completar aforo. Se puede obtener más información en la web www.fundacionunicaja.com/agenda
