Iberian Sinfonietta y el Dúo Atenea, mañana en la Sala Falla del Conservatorio de Málaga

El segundo concierto de los Community Concerts de la temporada 2025-2026 del Conservatorio Superior de Música de Málaga, con la orquesta Iberian Sinfonietta bajo la dirección del maestro Juan Paulo Gómez, tendrá lugar hoy a las 19.00 horas en la Sala Falla del citado centro. Entrada gratuita hasta completar aforo.

El programa de concierto se abrirá con 'La dama de Shallot', un estreno absoluto del compositor Marcos García Rosa; a continuación otros dos premieres: 'Espejos | Pasíón (Drea y Cloe)' y 'Elegía', de Eneko Vadillo Pérez. A continuación, 'Five Variants of Dives and Lazarus', de Ralph Vaughan Williams y para cerrar una pieza de Felix Mendelssohn, el Doble concierto para piano, violín y orquesta de cuerdas en re menor, MWV O4. En esta ocasión escucharemos la versión original de la obra, cuya interpretación correrá a cargo del Dúo Atenea.

«Es una ilusión muy grande para nosotros como dúo era poder tocar como solistas, al frente de una orquesta, pero manteniendo nuestra agrupación. Sin embargo, no es habitual encontrar obras con un formato que lo permita, así que es una verdadera suerte que este concierto, poco visitado en el repertorio, se haya programado, que el maestro Juan Paulo Gómez haya tenido esa visión, esa idea, y nos haya ofrecido a nosotros la posibilidad de colaborar con su orquesta», aseguran desde el dúo.

Atenea

El Dúo Atenea nace en Málaga de manos de la violinista María del Mar Jurado Jiménez y del pianista Mario Campoy Reviriego. El Dúo Atenea ha actuado por escenarios de toda España, destacando los principales del panorama malagueño, el Palacio de San Telmo en Sevilla o el Auditorio de la Diputación de Alicante. Su amplio repertorio se caracteriza por la originalidad y frescura, abarcando con versatilidad todos los estilos desde Mozart hasta Antón García Abril, y asumiendo por igual tanto las grandes obras de la literatura camerística como joyas olvidadas menos habituales en el repertorio canónico.

Comprometidos con la búsqueda de la originalidad interpretativa y el equilibrio entre la fidelidad al texto y la libertad expresiva, el Dúo Atenea trabaja cuidadosamente bajo la supervisión de Jesús Reina, Anna Nielsen, Misha Dačić y Josu De Solaun para ofrecer interpretaciones llenas de color, imaginación y profundidad.

De Juan Paulo Gómez, tras más de 30 años de experiencia como director, cabe destacar su continua dedicación a la formación de jóvenes músicos dentro de programas instrumentales diversos, así como la colaboración con formaciones de la talla de la Joven Orquesta de la Sinfónica de Madrid, Joven Orquesta de la Sinfónica de Galicia, Joven Orquesta Provincial de Málaga, Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert, Joven Orquesta Sinfónica "Ciudad de Salamanca" o la Joven Orquesta Nacional. de España.

En el campo profesional, Gómez ha dirigido formaciones orquestales a nivel nacional e internacional, pudiendo destacar entre ellas a la Orquesta Filarmónica del Estado de Moldova de Iasi (Rumanía), la Orquesta Filarmónica Oltenia de Craïova (Rumanía), la Orquesta del Estado de Vidin (Bulgaria), la Orquesta Sinfónica de la Filarmónica Nacional Serghei Lunchevici de Kisiniev (República de Moldavia), la Orquesta Sinfónica de la Universidad Federal del Estado de Río Grande del Norte (Brasil), la Camerata Académica de Freiburg (Alemania), la Berliner Kammerphilarmonie (Alemania), la Orquesta de Córdoba, la Orquesta Sinfónica de Málaga, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, así como la Partiture Philharmonic Orchestra, de la que ha sido director musical y artístico desde 2014 hasta 2019. Desde 2006 compagina su actividad artística con la docente, siendo Catedrático de Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior de Música de Málaga.