MaF: Rafael Azcona y Europa, protagonistas del ciclo cultural previo al Festival de Málaga

El centenario del nacimiento del guionista Rafael Azcona y una reflexión sobre la vigencia de los valores europeos serán los dos ejes que protagonizarán la nueva edición de Málaga de Festival (MaF), el ciclo de actividades culturales que cada año precede al Festival de Cine en Español de esta ciudad.

Un total de 125 actividades a cargo de 150 creadores se desarrollarán en 55 espacios de la capital malagueña entre el 12 de febrero y el 5 de marzo, ha anunciado este viernes en la presentación Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga, que celebrará su 29 edición del 6 al 15 de marzo. Con los dos ejes de este año se pretende que "Europa se mire en su propio espejo" y homenajear a Azcona, "el mejor guionista que ha tenido este país y un intelectual extraordinario, cuando se cumplen cien años de su nacimiento", ha señalado Vigar.

MaF 2026 comienza este jueves 12 de febrero en el Cine Albéniz con el concierto inaugural de Karmento, que presentará una visión muy personal de ‘La Serrana’ gracias a la colaboración de dos artistas de acento propio, Le Parody y Mondra, convirtiendo este espectáculo en una experiencia única. Las entradas salen hoy a la venta a un precio único de 18 euros.

Una de las actividades protagonizadas por Azcona será la clausura del MaF con un 'Versometraje' que permitirá emprender un diálogo contemporáneo con una selección de películas en las que el guionista colaboró gracias al testimonio de compañeros, admiradores y amigos.

Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga / L.O.

También en la jornada de cierre, habrá un encuentro con la cineasta Isabel Coixet, quien junto con Cristina Andreu hará un recorrido por su filmografía. El ciclo rendirá homenaje además a otro intelectual, Jorge Semprún, con una aproximación a su figura de la mano de Sami Nair.

El MaF contará con la presencia, en el centro cultural La Térmica, de los filósofos Claire Marin y Roman Krznaric, y junto al Centro Cultural Generación del 27 abordará la huella artística de Pasolini y Lorca de la mano de Carlos Barea, Toy del Postigo, Isabel Do Diego y Joaquín Ramírez. Andrea Rizzi y Sami Nair conversarán sobre qué es Europa y por qué se deben defender sus valores en un momento de hostilidad y fragilidad como el actual, y Daniel Gascón y Manuel Toscano lanzarán un interrogante sobre los valores fundacionales europeos, su vigencia y lugar.

Mercedes Monmany pensará la literatura europea a partir de su ensayo más reciente y Berna González-Harbour analizará, en clave literaria, los discursos colonizadores europeos y cómo han determinado el comportamiento.