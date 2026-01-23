'Tuc', la nueva obra de Pata Teatro: "En un mundo donde la barbarie se apodera de las noticias, el teatro es una vía de escape para el espectador"

"Tengo una caja" es el significado del acrónimo 'Tuc', la nueva obra de la compañía malagueña Pata Teatro que se estrena este sábado en la 43º edición del Festival de Teatro de la ciudad. Aún así, sobre el escenario no solo hay una caja, sino sesenta. Tampoco hay una sola historia, sino tantas como el espectador alcance a imaginar. "Nos servimos de la comedia, la ternura y la poesía. Intentamos hacer reflexionar a la gente y tocarles el corazón", explica Macarena Pérez Bravo, actriz, escritora y directora de este espectáculo para el que ya quedan "muy poquitas entradas".

El estrés de una mudanza, la casa de un perro que vive en la calle o los recuerdos de la infancia pueden ser parte de las historias contengan unas cajas de cartón que Pata Teatro use como atrezzo para sus funciones del sábado 24 y domingo 25. Tres meses de ensayo que dan a luz a una obra protagonizada por dos mujeres, Cintia García y Macarena Pérez, que tienen "grabado a fuego" su papel dentro y fuera del escenario. "Las mujeres escaseamos en todos los ámbitos, en el escénico también. Nosotros siempre hemos querido darle la importancia que tiene la mujer dentro del mundo de la escena", explica Pérez Bravo.

Macarena Pérez y Cynthia García, protagonistas de 'Tuc' / Teatro Echegaray

La compañía roza los 28 años sobre la tarima de los escenarios de Málaga. Y lo hacen cuando tienen en cartel seis obras a la vez: Los últimos Cómicos, Quijote y Lázaro de Tórmes, que son para adultos; y Tierra Mía, Debajo del Tejado y Tuc, que son familiares. Todas ellas son obras que "cuentan con muy buena salud".

Artes escénicas en Málaga

Las artes escénicas son, desde hace años, uno de los buques insignia de Málaga. Pérez la describe como una ciudad que tiene "mucho que decir y que aportar". La actriz percibe la presencia y el éxito de otras compañías homólogas a la suya como una "gran suerte" y un "lujo". "Creo que se está haciendo muy buen trabajo", añade a sus halagos. Y es cierto, como dice, que la oferta teatral se ha ampliado "muchísimo" desde que ellos empezaron. Y se nota en la programación del Festival de Teatro de Málaga, que incluye los estrenos de los más recientes trabajos de compañías locales.

"En un mundo donde la barbarie se está apoderando de las noticias, el teatro es una vía de escape para el espectador", acierta Macarena Pérez Bravo. La prueba es 'Tuc', un trabajo escénico donde dos actrices contruyen una historia de manera artesanal cuidada y mimada por Pata Teatro.