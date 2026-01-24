«Aterroriza quedarte en tu charco, redondearte hasta agradar a todos»

La banda granadina Lagartija Nick ha abierto multitud de caminos impensables por los que, además, transitan un sinfín de artistas contemporáneos. Aparecieron a finales de los 80, la época de Cancer Moon, Surfin’ Bichos, Sex Museum, El Inquilino Comunista... Cada grupo tenía personalidad propia. Con la perspectiva que da el tiempo, Lagartija Nick son ya unos clásicos de la escena independiente española, pero su impacto mediático y comercial ha quedado en los márgenes.

Treinta y cinco años después, los autores de la cumbre de la incomprensión que fue Omega —con Enrique Morente— y de trabajos conceptuales como Val del Omar o el reciente El Perro Andaluz (2023), donde recuperaban el poemario inédito del cineasta Luis Buñuel, han resumido su trayectoria atentos a su propia identidad underground. En el disco en directo Eternamente en vivo (Montgrí, 2025), grabado en el Teatro CajaGranada el pasado 26 de abril, suenan como un manifiesto urgente y crudo de una banda que nunca ha sabido quedarse quieta, y que pone en orden sus múltiples mutaciones sonoras. El trío original formado por Antonio Arias, Eric Jiménez y Juan Codorníu, acompañados del teclista J.J. Machuca, se ha embarcado en una gira que revisa prácticamente todos sus discos, con sus grandes aciertos y también con sus inspiradores fracasos.

Entrevistamos a Antonio Arias, fundador de 091, el alma de Lagartija Nick, banda que tomó su nombre de una canción de Bauhaus.

Han lanzado Eternamente en vivo. ¿Por qué, y cuándo, sintieron que éste era el momento preciso para registrar su sonido actual en un disco en directo?

Cuando hicimos la gira del 35 aniversario, revisando nuestra discografía con perspectiva y con un espíritu más lúdico —los últimos trabajos habían sido muy conceptuales y queríamos liberarnos—, sentimos que había una comunicación muy especial entre nosotros al adaptar con libertad canciones de todas las épocas. Lo más sorprendente fue la reacción del público. Es curioso: si escuchas ahora las canciones, no echas en falta el sonido de antes, aunque sabes que ha cambiado. Eso también queríamos resaltarlo.

El disco puede ejercer de recopilatorio. ¿Complicado resumir 35 años de trayectoria?

Tenía ese aire retrospectivo, pero la selección fue más divertida de lo que parece. Lagartija Nick ha tenido cambios de formación y es curioso escuchar Celeste con la batería de Eric o Lo imprevisto en manos de J.J. y Juan. Nos daba mucha alegría comprobar ese sonido. Había también momentos de «esa no, yo no estaba ahí», pero todo fue bastante lúdico y lo pasamos muy bien.

La discográfica dice que este disco no tiene «los trucos de laboratorio con los que se han maquillado los discos en directo en el rock español». Eternamente en vivo destaca por su crudeza. ¿Qué buscaban?

En el escenario está la verdad: lo que has preparado y lo que puede pasar. Todo forma parte del espectáculo. Desde el primer bolo, a Eric se le estropea la batería; al tercer tema ya tiene problemas con el bombo. Al principio no sabíamos qué hacer, hasta que comprendimos que eso también forma parte del espectáculo. Hablar con la gente, parar, arreglar… lo hace recordable desde otro punto de vista. Alonso, de Napoleón Solo, dice que tenemos cultura del error. Hemos perdido el pánico al escenario, aunque el respeto siempre está ahí.

Mi sensación siempre era de desafío: revalidarte en el tiempo y demostrar que sigues aportando algo hoy

Qué sensaciones has tenido al repasar el repertorio de Lagartija Nick? ¿Cómo ha cambiado tu relación con las canciones? Sorprende la inclusión de Fulcanelli.

Mi sensación siempre era de desafío: revalidarte en el tiempo y demostrar que sigues aportando algo hoy. Reflejar la validez del grupo ahora, a través de la interpretación en directo y de la humanidad del grupo sonando unido. Fulcanelli surgió porque J.J. empezó a tocarla con un arreglo muy Pink Floyd y nos divertía mucho. Apenas la hicimos en directo, pero en Granada nos atrevimos. También empezábamos los conciertos con Lo imprevisto, reivindicando una relación más lúdica con el público. Al principio queríamos hacer dos temas por disco, pero ese criterio fue cambiando.

El álbum más visitado es Su (1995). El bloque de los noventa convive con canciones de su etapa más reciente. ¿No hay grieta entre el pasado y el presente de Lagartija Nick?

Inconscientemente acabamos tocando cuatro o cinco canciones de Su. Le damos una posición muy relevante por lo que supuso: dejar el camino colorista de Inercia y adentrarnos en ese bosque más oscuro que nos llevó a Omega, Val del Omar, Buñuel… Es una etapa determinante en la historia de Lagartija Nick.

Omega, mítico disco de los granadinos Lagartija Nick / l.o.

El título de Eternamente en vivo parece una declaración de intenciones contra la obsolescencia. ¿Es el escenario el único lugar donde una banda de rock alcanza la inmortalidad?

Queríamos reflejar el sonido del grupo y la reacción del público. Nos arrepentimos de no haber grabado más conciertos en la gira del 35 aniversario y nos lo jugamos todo a una noche en Granada. No queríamos maquillar nada: los errores a veces aportan. Lo importante era capturar la energía del grupo.

Muchos grupos con 35 años de trayectoria se limitan a tocar los éxitos. ¿Le da miedo el conformismo?

A cualquiera le aterroriza quedarse en su charco, redondearse hasta agradar a todos, peor, redondearte hasta agradarte a ti Hay que buscarse donde uno no se conoce. Mirar con curiosidad, con pasión por aprender, y disfrutar de hacer feliz a la gente.

Omega fue nuestro mayor fracaso industrial, nos expulsaron de la compañía, pero tiene una verdad enorme

Si pudiera resumir estos 35 años en un solo concepto o una sola imagen, ¿cuál sería?

El compromiso con nosotros mismos. Cada trabajo tiene que transformarnos. Omega fue nuestro mayor fracaso industrial, nos expulsaron de la compañía, pero tiene una verdad enorme. La fidelidad a uno mismo te permite continuar.

Ha dicho que esta puede ser la última gira de Lagartija Nick en un tiempo. ¿Qué viene después?

Este directo cierra una etapa. Este año se cumplen 30 años de Omega y algo haremos. También editaré con Mawlid el disco de la gira por Marruecos, experimentando con la música gnawa, grabado en cinco ciudades y con colaboraciones como los Master Musicians of Jajouka o Miguel Ríos.