André Rieu contagia en Málaga la pasión por la clásica con sonrisa

Toca el violín pero es el fan número 1 de Bruce Springsteen, dirige una orquesta pero lo suyo no es darle la espalda a la audiencia y dice recibir todos los días emails de gente que le cuenta cómo su música le ha ayudado a evitar caer en la depresión. Quien ha asistido a un concierto de André Rieu, incluso si no es aficionado a la música clásica, sale con una sonrisa de oreja a oreja. Así abandonaron anoche los malagueños el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena tras el recital con el que el director y músico neerlandés repitió en nuestra tierra, tras presentarse en 2023.

Asegura Rieu que en momentos difícil lo que más se necesita es «juntar a la gente y transmitir alegría y calidez», y qué mejor, dice, que hacerlo alrededor del poder de la música. Y eso lo logra el música, en un auténtico anatema para los melómanos más ortodoxos, poniendo sobre los atriles de su orquesta tanto vals de Shostakovich como piezas de The Beatles, realizando el crossover definitivo entre la clásica y el pop, del que él fue pionero absoluto. La excusa que le trajo este lunes a Málaga fue la de celebrar los 200 años del nacimiento de Johann Strauss, el compositor icónico del género valsístico y que André Rieu homenajea en su más reciente disco, Thank you, Johann Strauss, otro gran hombre que sabía del poder vitalista de la música.