El Festival de Málaga adelanta parte de su programación: 'Calle Málaga' inaugurará el certamen

Hay películas con un título profético. ¿Cómo un largometraje titulado 'Calle Málaga' no iba a estrenarse en el Festival de Málaga? La cinta de Maryam Touzani inaugurará la edición 29 del certamen (que se celebrará del 6 al 15 de marzo) y que incluirá entre otros en su Sección Oficial a concurso los largometrajes españoles 'Altas Capacidades', de Víctor García León, y 'Después de Kim', de Ángeles González Sinde; y los latinoamericanos' El corazón del lobo', de Francisco J. Lombardi; y 'La mujer de la fila', de Benjamín Ávila.

'Calle Málaga' es una de las cintas de la temporada en el circuito festivalero. Acumula premios y nominaciones (fue la cintada enviada por Marruecos para representar al país en los Óscar, carrera de la que finalmente ha quedado apeada) y cuenta con un aliciente muy especial: Carmen Maura.

Coproducida entre Marruecos, España, Francia, Bélgica y Alemania, cuenta la historia de María Ángeles (Maura), una española de 79 años que vive sola en Tánger, en el norte de Marruecos, donde disfruta de su ciudad y de su vida diaria. Su vida da un giro cuando su hija Clara (Marta Etura) llega desde Madrid para vender el apartamento en el que siempre ha vivido. Decidida a quedarse en la ciudad que la vio crecer, hará todo lo posible para mantener su hogar y recuperar los objetos de toda una vida. Por el camino, redescubre, contra todo pronóstico, el amor y el deseo.

Altas Capacidades

Víctor García León regresa al Festival de Málaga, en que dejó gratísimas impresiones con la infravalorada 'Los europeos' (y años antes con la también estupenda 'Selfie'), con su largometraje 'Altas Capacidades'. Borja Cobeaga y el director madrileño firman el guion de esta película, con un reparto formado por Marian Álvarez, Israel Elejalde, Juan Diego Botto, Natalia Reyes, Suso Nanclares y la colaboración especial de Pilar Castro.

Alicia (Álvarez) y Gonzalo (Elejalde), una pareja de clase media, se encuentran con una oportunidad inesperada: de matricular a su hijo Fer en un elitista colegio laico. Para los padres, supone asomar la cabeza en la clase alta, nuevas amistades, mayores ingresos y ventajas incontables. Dicen hacerlo por su hijo y por sus supuestas “altas capacidades”.

Después de Kim

Ángeles González Sinde, olvidada ya hace años su periplo político como ministra de Cultura, presenta en la Sección Oficial del 29 Festival de Málaga su largometraje 'Después de Kim', una historia sobre la pérdida y las segundas oportunidades protagonizada por Darío Grandinetti y Adriana Ozores con Gloria March, Cristina García, Roger Aranda, Karina Kolokolchykova y Kevin Brand y la participación especial de Cristina Rosenvinge. El largometraje está basada en la novela homónima de la propia directora.

Juan y Gloria, divorciados y distanciados desde hace veinte años, viajan a España, donde su hija, con la que no tienen contacto, ha aparecido muerta. A su llegada descubren que ha dejado un nieto que está en paradero desconocido. Deciden quedarse hasta encontrarlo. Hacer ese camino juntos sin caer en los enfrentamientos del pasado será su desafío.

El corazón del lobo

También regresa al Festival de Málaga Francisco J. Lombardi, que además de recibir el Premio Retrospectiva de la 29 edición, estrenará a concurso 'El corazón del lobo', película peruana producida por La Soga Producciones, cuyo guion firma junto con Augusto Cabada. Está protagonizada por Víctor Acurio Sicha, Jared Vicente Sánchez, Silvana Díaz Goicochea, Paul Ramírez Vergara, Martín Martínez Gonzales y José Fernández Guizado.

1990, Perú. Aquiles, un niño indígena, es secuestrado por Sendero Luminoso. A través de su testimonio, somos testigos de su viaje durante más de una década de víctima a combatiente y de su desesperado intento de escapar. Con una mirada cruda e íntima al adoctrinamiento, la violencia y la supervivencia, la película traza su lucha por la identidad y la libertad.

La mujer de la fila

Benjamín Ávila dirige y escribe el guion -junto con Marcelo Muller- de 'La mujer de la fila', coproducción hispano argentina protagonizada por Natalia Oreiro, Amparo Noguera, Alberto Ammann, Federico Heinrich, Marcela Acuña, Lide Uranga y Luis Campos.

La película cuenta la historia de Andrea, una mujer de clase media de la Ciudad de Buenos Aires cuya vida se ve sacudida por la detención inesperada de su hijo. Así descubre la realidad de las personas con algún familiar detenido: las burocracias del sistema penitenciario y judicial, los prejuicios sociales y las visitas a la cárcel. Allí conoce a otras “mujeres de la fila”, que al igual que ella esperan para ingresar a visitar a sus familiares. Ellas, al principio frías y hostiles, se convertirán en su sostén emocional y red de contención.