Lagartija Nick, actitud punk para una despedida

Otra vez la música en directo como refugio, en esta ocasión de una gélida noche de sábado y de las múltiples calamidades que impactan desde el mundo exterior. La coartada para salir de casa la proporcionaron Lagartija Nick, que andan de despedida. Recordó durante el concierto su líder, Antonio Arias, su anterior actuación sobre el mismo escenario de La Trinchera hace algo más de un año. Entonces celebraban un aniversario, 35 años de una carrera para presumir. “Estamos aquí. Seguimos vivos”, declaró Arias en cierto momento de la noche, casi como si él mismo estuviese sorprendido. También sigue con ellos la misma rabia que ha alimentado una de las carreras más personales del rock alternativo español.

Volvieron los granadinos con el pretexto de cerrar un ciclo apoyándose en su primer disco grabado en directo, ‘Eternamente en vivo’ (Montgrí, 2025). Acompañaban a Arias, una de las siluetas más reconocibles, socarronas y enfurecidas del rock español, el guitarrista original de la banda, Juan Codorniú; el teclista JJ Machuca (compañero desde 1997) y David Fernández ocupando en la batería con solvencia el lugar del también fundador Eric Jiménez, ausente en este concierto.

Una hora más tarde de la apertura de puertas, con un público ya entregado aunque menos numeroso de lo que merecen, Lagartija Nick dio comienzo a un completo e intenso repaso a su discografía con ‘Lo imprevisto’. A partir de ahí saltaron de una década con un setlist que dio buena cuenta de cuánta coherencia hay en su atrevimiento. De ‘Me gustaría para mí (Las Libélulas)’ retrocedieron un lustro para defender ‘Agonía, Agonía’ y después llegaron hasta el siglo pasado para recuperar ‘La curva de las cosas’. Y todo tenía sentido.

Antonio Arias, líder de Lagartija Nick en pleno concierto. / JLG / AB

Repaso a una completa discografía

Estuvieron representados casi todos sus discos y todas y cada unas de sus obsesiones artísticas con un recuerdo a Val del Omar, unas explícitas invocaciones al espíritu de Luis Buñuel y Federico García Lorca y un “ruidoso minuto de silencio” reivindicativo al convertir ‘Buenos días Hiroshima’ en ‘Buenos días Palestina’. Por supuesto, no faltó Enrique Morente, del que sonó una grabación de su voz como introducción a ‘Vuelta de paseo’. Porque Lagartija Nick siempre han bordado su furia con un fino hilo intelectual y algunos guiños inesperados, y el tiempo parece haberle sentado bien a una apuesta que a veces pareció un salto al vacío -sirven de prueba de sus raras mezclas ‘Universal’ o ‘20 versiones’, de ‘El shock de Leia’, que también encontraron hueco en su paso por Málaga-.

Para terminar, tenían una sorpresa -”Esta no os la esperábais”, dijo Arias sobre los primeros acordes-, una versión más ligera de ‘Manhattan’, himno de Leonard Cohen adaptado en ‘Omega’. Era justo que necesitábamos para salir reconfortados tras un cálido adiós que más bien sonó (ojalá) a hasta pronto.