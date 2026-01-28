Autóctonxs: las tablas son para los creadores de aquí

Los artistas malagueños se sienten profetas en su tierra en el Festival Autóctonxs,que vuelve al Teatro del Soho CaixaBank del 29 de enero al 1 de febrero, con una programación que impulsa los lenguajes y disciplinas de las artes escénicas de la mano de Cervezas San Miguel. La presentación tuvo lugar ayer en el centro de producción de Mahou San Miguel en Málaga.

El festival presenta un marcado acento local, con un 80% de propuestas malagueñas, y amplía este año su mirada a creadores de otros rincones de Andalucía y a un espectáculo Forasterx, consolidándose como una cita clave para la escena viva contemporánea. Entre los 20 artistas participantes en el Festival, figura el espectáculo Dar Ghost, ganador de tres premios en la última edición de los Premios Ateneo de Málaga.

Autóctonxs celebra así su cuarta edición consolidándose como un espacio imprescindible para la escena viva contemporánea, a través de 4 formatos distintos, más de 20 artistas, mostrarán sus nuevas creaciones a lo largo de cuatro días. El teatro, la música, la danza, la performance y la poesía se darán la mano a través de creadores como Colectivo La Triangular, Alejandro Morales, Lau Efron, Reyes Otero, Lea Delaporte, Yosbani Antonio, Roy del Postigo, Roberto Aragón, Jana Pacheco, Cris Celada, Ventura Díaz, Pedro Ocaña, Entretanto Fantasma y Meta producciones, Marina Otero, Cía Éskaton, Carmen Rojas y Sara Torres. Una

Dramaturgias

En la sección de Nuevas Dramaturgias, el escenario principal acogerá el jueves 29 defebrero la propuesta malagueña Dar Ghost, un espectáculo que integra teatro, danza, música en vivo y proyecciones, recientemente galardonado con tres premios Ateneo de Teatro de Málaga. El viernes 30 de enero llega desde Buenos Aires la obra Forasterx AYOUB, de Marina Otero, que tendrá en el festival su estreno en Andalucía. El sábado 31 de enero, la mirada se dirige a Jaén con la compañía Éskaton y su pieza Ejercicios militares para confundir éxtasis con agonía. El domingo 1 de febrero clausura el festival Pulsión de dulzura, una obra que combina pensamiento literatura, de la creadora granadina Carmen Rojas junto a Sara Torres y Karelis Zambrano.

En Impro de Hall, profesionales de la música y la danza se unen por primera vez para improvisar juntos. En esta edición, el viernes 30 de enero Lea Delaporte y Yosbani Antonio bailarán al ritmo de la música electrónica de Reyes Otero, y el sábado Roberto Aragón y Roy del Postigo nos acercarán la pureza de la copla. La palabra y la acción tomarán forma en Happening poético con propuestas como Montar un cuerpo, de Colectivo Triangular, el viernes; Shot me down, de Alejandro Morales, el sábado, y Lau Efron con La comba el domingo. En Ensayo acierto, el público tendrá la oportunidad de acercarse a los proyectos en fase de work in progress con Las amigas de Jana Pacheco y Cris Celada el viernes y el sábado con Carroza de los creadores Ventura Díaz y Pedro Ocaña.

Las entradas están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.