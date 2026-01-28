Escucha Málaga: dar a conocer el talento musical boquerón

El concurso Escucha Málaga prepara su segunda edición. La cita, patrocinada por la Fundación Unicaja, invita a grupos y solistas a que se inscriban hasta el próximo 28 de febrero en este enlace. Un jurado profesional seleccionará tres propuestas musicales que serán mostradas en un concierto remunerado con 2.000 euros para cada una y a las que se premiará, además, con material audiovisual profesional para su autopromoción.

La iniciativa, concebida por el músico Carlos Cortés Bustamante para promover y difundir la música original compuesta e interpretada en la provincia, cuenta en esta edición 2026 con el apoyo del Centro de Artes y Música Moderna de Málaga (ELCAMM) y La Polivalente. La edición 2025, que ganaron Alba LaMerced, Fernando Brox Quartet y Polarnova, ya despertó un notable interés en el panorama musical de la provincia malagueña, con 65 participantes de todos los géneros y estilos y un gran éxito en el concierto final.

Pueden inscribirse al concurso agrupaciones o solistas de cualquier tipo de género musical, desde pop, rock, jazz o canción de autor hasta música clásica, electrónica o experimental. La condición indispensable es que las propuestas presentadas, que se llevarán al escenario, sean creaciones originales de personas de cualquier edad vinculadas a la provincia de Málaga por nacimiento, residencia o formación.

Bases

Las bases de la convocatoria 2026 se pueden consultar aquí. Los aspirantes solo tendrán que enviar el modelo de solicitud y la declaración de autoría, que encontrarán disponibles en la web, y un vídeo de su propuesta, que podrá consistir tanto en un ensayo grabado en un dispositivo móvil como cualquier vídeo que muestre el sonido real de la banda o solista. El jurado no solo valorará la calidad artística de la propuesta sino su ejecución musical, su proyección profesional, su viabilidad técnica y el carácter de su puesta en escena, dado que uno de los premios es una actuación en directo. Se celebrará el 23 de abril de 2026 en la Sala Fundación Unicaja María Cristina y que será remunerado con 2000 euros por propuesta. En total se repartirán 10.500 euros en premios (6000 en metálico de los cachés de las tres propuestas más 4500 en concepto de los tres vídeos profesionales realizados en los conciertos y editados).

Los conciertos en vivo serán grabados en alta calidad de vídeo y de audio. Tras un proceso de posproducción profesional, se entregará a los ganadores un vídeo representativo de su propuesta de entre 10 y 12 minutos de duración. La entrega de un vídeo profesionalmente producido tiene un alto valor para el artista, pues las propuestas musicales se difunden hoy en todos los canales siempre a través de producciones audiovisuales que son asimismo clave para poder concurrir a convocatorias y showcases o para conseguir contrataciones.

Iniciativa

La Fundación Unicaja y Carlos Cortés Bustamante, músico impulsor de Escucha Málaga y productor en su estudio de grabación La RitmoTK, pusieron el año pasado en marcha esta iniciativa que provee de herramientas promocionales a los autores e intérpretes al tiempo que favorece la difusión y el disfrute de la música en el público. La Fundación Unicaja ha querido apostar por este proyecto dentro de su labor de promoción de la cultura, que entiende la producción artística como una oportunidad para incentivar la economía y contribuir al desarrollo vital del individuo y de la sociedad.