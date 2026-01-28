El Festival de Málaga concede el Málaga Talent-La Opinión a Alauda Ruiz de Azúa

Es, con permiso de Óliver Laxe, el gran nombre del cine español de la temporada. Alauda Ruiz de Azúa se ha confirmado como una de las grandes directoras de nuestro audiovisual con 'Los domingos', con la que ganó la Concha de Oro de San Sebastián y ha cosechado 13 nominaciones en los próximos Premios Goya. Ahora, el Festival de Málaga ha decidido entregarle uno de sus reconocimientos más importantes, el Málaga Talent-La Opinión de Málaga, la biznaga que destaca la carrera aquilatada pero aún en sus primeras fases de un creador de nuestro país.

El Festival premia así a una de las suyas, de esas directoras a las que apoyó en sus primeros pasos, dedicándoles espacio, atención y confianza. A, por ejemplo, Carla Simón, Elena Martín y Pilar Palomero, también distinguidas con el galardón que el certamen otorga en colaboración con este periódico, se suma Ruiz de Azúa. Y lo hace por su mirada empática y rigurosa, que ahonda en los conflictos básicos del ser humano, especialmente en su ámbito familiar, buscando comprender las diferentes respuestas a un mismo fenómeno.

Tras debutar en el largometraje en 2022 con 'Cinco lobitos', película elogiada por la crítica, que triunfó en el certamen malagueño y que recibió una gran respuesta del público, y estremecer luego a la audiencia de la pequeña pantalla con la serie 'Querer' (2024), sobre la violencia sexual en un matrimonio, Ruiz de Azúa cuenta en 'Los domingos' la historia de una joven de 17 años que decide meterse a monja de clausura y el seísmo familiar que esa elección provoca.

Ruiz de Azúa, en el Festival de Málaga, donde presentó 'Cinco lobitos' / La Opinión

"Yo he intentado trabajar las historias desde un sitio de plantear más preguntas que respuestas y de ir igual a veces a sitios incómodos", asegura la cineasta. Y 'Los domingos' nació "con vocación de abrir conversación, para mí el regalo es que ha habido muchísimas lecturas muy distintas sobre cosas distintas, y creo que eso ha generado como esa necesidad de hablar de la película". E, importante, ha conseguido que habitar esas zonas de incomodidad no está reñido con la respuesta popular: 'Los domingos' ha amasado una taquilla de 4 millones de euros (y está todavía en cartel en muchas salas del país, algo notable teniendo en cuenta que se estrenó el 24 de octubre del pasado 2025).