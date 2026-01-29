La cantante malagueña Ana Romma presenta este viernes en el Picasso su canción ‘Ojos del niño Pablo’

'Ojos del niño Pablo'. Así se llama la canción de la malagueña Ana Romma, basado en el poema del mismo título del periodista malagueño Pedro Luis Gómez. La artista presentará este viernes a las 13 horas esta canción en el Auditorio Christine Ruiz Picasso del Museo Picasso de Málaga, junto al videoclip realizado al efecto y con el patrocinio de la Fundación Unicaja.

El acto estará presentado por Eva Encina, y en el mismo participarán Pedro Luis Gómez, autor de la letra, un representante de la Fundación Unicaja y el catedrático de la UMA, experto en Picasso y comisario de la exposición ‘Picasso. Memoria y deseo’, abierta hasta abril en el museo de la calle San Agustín, quien hablará sobre ‘Picasso: pulsión escópica, el ojo, la mirada…”.

Videoclip en lugares de Málaga

Ana Romma interpretará dos temas propios, para dar paso al videoclip ‘Ojos del niño Pablo’, que se ha filmado en lugares estratégicos de Málaga todos relacionados con la infancia del niño Pablo: plaza de la Merced, Casa Natal, iglesia de Santiago, mar de Málaga, sala Fundación Unicaja María Cristina y Museo Picasso Málaga . “Muchas horas de trabajo, pero todos muy felices, porque he contado con un equipo de producción maravilloso”, señala Ana Romma, quien dio las gracias al Museo Picasso, a la Fundación Casa Natal, a la Consejería de Cultura de la Junta y a Fundación Unicaja.

“Estoy feliz porque es algo que siempre soñé, pero que pensé jamás lo lograría, pero aquí estoy, que aún me sigo pellizcando”, dijo la cantante, para agregar que “en cuanto leí el texto del poema sabía que era para mí, aunque reconozco que su adaptación a tema musical ha sido muy complicado, pero he tenido mucha ayuda”, expresa la joven. El videoclip ha sido realizado por HEQATE Producciones, y es un verdadero reclamo publicitario de Málaga y Andalucía. La canción será interpretada en breve también en francés y en inglés por la cantante malagueña.

Asistirá también la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, el nieto del genial artista, Bernard Ruiz Picasso, y el alcalde de Alameda, José García Orejuela, entre otras autoridades y personalidades, así como numerosos vecinos de Alameda, localidad de la que es originaria Ana Romma, quien hasta ahora había actuado bajo el nombre de Ana María Delgado, y que de esta forma comienza su carrera profesional.

La entrada es libre hasta completar el aforo del auditorio y el acto comenzará a las 13 horas.

Ana Romma

Ana Romma lleva cantando desde los 7 años. Actualmente tiene 19 años y estudia en CAMMIA Antequera, centro adscrito a la Universidad de Málaga, donde cursa segundo grado de Educación Primaría, habiendo seguido una larga carrera de preparación tanto en el Conservatorio de Málaga, así como en los estudios de producción de Javier Tapia.

Noticias relacionadas

Sus intervenciones en numerosos actos y festivales la han hecho muy conocida en la comarca de Antequera y en el Rocío, ya que tiene unas raíces profundamente tradicionales andaluzas, género en el que se desenvuelve a la perfección.