Cuatro meses de cárcel para Javier Pérez Santana por la agresión sexual a Jedet en los Premios Feroz

Tocamientos en los pechos y en el culo e insultos como "eres un travelo de mierda", "no eres una mujer de verdad" o "puta". Son los hechos que el titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza considera probados en la sentencia que condena al productor de cine, Javier Pérez Santana, por los episodios de los que fue víctima la artista Jedet en la celebración de los Premios Feroz 2023. Según ha podido saber El Periódico de Aragón, el fallo recoge una pena de cuatro meses de cárcel por un delito de agresión sexual con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño y de la eximente incompleta de intoxicación por el consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias estupefacientes.

O lo que es lo mismo: en la sentencia se modula la responsabilidad de Javier Pérez Santana en la agresión sexual que cometió la madrugada del 29 de enero de 2023 debido a la ingesta de alcohol y/o drogas y al abono íntegro de la indemnización antes de la celebración del juicio. Y es que el acusado depositó unos 2.000 euros en las arcas del Juzgado. Por este delito de agresión sexual también se le han impuesto medidas accesorias como una orden de alejamiento de 500 metros durante dos años y la inhabilitación para realizar trabajos que conlleven un contacto directo con menores durante dos años y seis meses.

Delito de vejaciones injustas

Por el delito leve de vejaciones injustas (los insultos) deberá abonar una multa de 600 euros a razón de diez euros al día durante dos meses. También hará frente a las costas procesales, incluidas las de la acusación particular que han ejercido las abogadas Amparo Porcel y María del Carmen Romero. Pero el fallo todavía no es firme y se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Zaragoza en un plazo de diez días hábiles desde la notificación del mismo, que se realizó a lo largo de la jornada de ayer.

El productor de cine, Javier Pérez Santanta, a la salida del Juzgado de Guardia tras quedar en libertad por la agresión sexual de la que fue víctima la artista Jedet durante la celebración de los Premios Feroz, la madrugada del 29 de enero de 2023. / JAIME GALINDO

Poco más de un mes ha necesitado el juez Jorge Sánchez Parellada para redactar la sentencia después de la celebración del juicio el 16 de diciembre de 2025, una sesión que se prolongó alrededor de cinco horas en una de las salas de vistas de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. De esta forma se ha conocido el fallo cuando se cumplen tres años de unos hechos que tuvieron lugar en el recinto de Espacio Ebro, donde se celebró la fiesta de los Premios Feroz que aquella edición albergó la capital aragonesa.

En la gala se encontraba presente Javier Pérez Santana tras estar nominado a la categoría de 'Arrebato de Ficción' con 'Mi vacío y yo', una película que versaba sobre una chica trans (Raphi) en la que se emulaban la vida y las vivencias de una mujer que decidía cambiar de sexo. Fue la misma Jedet quien ayer anunció la condena a través de sus redes sociales, aunque no detalló los pormenores del mismo más allá de informar de que se trataba de un delito de agresión sexual y de un delito leve de vejaciones injustas. "Denunciar no es sencillo, pero es una forma de protegernos entre todas y de poner límites donde durante demasiado tiempo no los ha habido", escribió la artista en su cuenta de Instagram.

La detención

A la espera de que se conozca el contenido íntegro de la sentencia sí que trascendió en su día que la Policía Local detuvo al ahora condenado tras activarse el protocolo de actuación en el recinto de Espacio Ebro. Sobre estos mismos hechos informó en exclusiva este diario omitiendo la identidad de la víctima aunque a las horas sí que fue revelada por la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, María Guerra, como entidad organizadora de los Premios Feroz.

Fue un detalle que Jedet no quiso obviar en el comunicado que ayer publicó en su cuenta de Instagram, donde señaló "con tristeza" a la entidad organizadora por filtrar su nombre a los medios de comunicación. "No han mostrado ningún interés por mi bienestar ni por cómo estaba atravesando todo esto (...) Me resulta especialmente doloroso que quienes llenan sus galas de discursos sobre los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI no hayan sido capaces de aplicar esos valores cuando más falta hacían", criticó en este mismo comunicado.