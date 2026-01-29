Elena Asins viaja del Reina Sofía al Museo Picasso Málaga

El Museo Picasso de Málaga ha inaugurado la exposición Elena Asins. Antígona, una muestra que ha reunido dos obras fundamentales del último ciclo creativo de la artista española y que se puede visitar hasta el 3 de mayo en la planta baja del museo. La apertura de la exposición se produce tras un aplazamiento de una semana, motivado por el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, como muestra de respeto y solidaridad con las 45 víctimas que dejó el siniestro.

Una obra invitada del Museo Reina Sofía

La exposición se ha inscrito en el programa Obra invitada del Museo Picasso de Málaga y ha contado con la colaboración del Museo Reina Sofía, institución prestadora de las obras. La muestra ha supuesto la primera presentación monográfica en un museo de esta obra final de Elena Asins (Madrid, 1940), coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento.

El director artístico del MPM, Miguel López-Remiro Forcada; el empresario, Bernard Ruiz-Picasso; el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Carlos García y el gestor cultural del Museo Reina Sofía, Carlos Urroz / Esperanza Mendoza

Desde el Museo Picasso Málaga se ha subrayado el carácter excepcional del proyecto. Su director artístico, Miguel López-Remiro Forcada, ha señalado que ''contar con una obra que proviene del Museo Reina Sofía es algo que nos ha enorgullecido profundamente'' y ha destacado que esta colaboración ha permitido ''continuar una labor de investigación y de relato expositivo que forma parte del ADN de ambos museos''.

Elena Asins, una figura clave del arte contemporáneo

Miguel López-Remiro ha definido a Elena Asins como ''una artista fundamental del arte de nuestro tiempo'', cuya trayectoria se ha caracterizado por el rigor intelectual, la precisión formal y un firme compromiso ético. Ha recordado asimismo la vinculación histórica de la artista con Málaga y ha considerado ''especialmente significativo'' que su obra haya regresado al museo 55 años después de su primera exposición en este espacio.

Según el director, Asins ''ha luchado por designar el arte como un campo ético, de rigor y de compromiso'', y ha ejercido además una labor de mentorización que ha influido en generaciones posteriores, en una línea comparable a la que representó Picasso en su tiempo.

Antígona, escultura y arquitectura del lenguaje

La exposición reune la escultura monumental Antígona y la pieza audiovisual Hemón, ambas pertenecientes a la colección del Museo Reina Sofía. La escultura, realizada en acero cortén y pintada de negro, se ha construido a partir de los caracteres griegos del nombre de la heroína del mito y propone a todo el que la visite una experiencia que invita a circular alrededor de la propia palabra.

Escultura monumental Antígona / Museo Picasso Málaga

López-Remiro ha explicado que Antígona ''no es solo una escultura monumental, sino una estructura conceptual que encarna la firmeza ética frente a la imposición de leyes injustas'', y ha recordado que se trata de la única escultura que Elena Asins ha realizado sobre este mito clásico. Junto a la escultura, la pieza audiovisual Hemón, con una duración de más de ocho horas, funciona como un eco visual y sonoro de la tragedia de Sófocles. La pieza incorpora imágenes repetitivas, silencios, una voz distorsionada y, de forma inédita, música compuesta por la propia artista.

Desde la Junta de Andalucía destacan la relevancia de que una muestra de estas características se haya presentado en Málaga. El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Carlos García, ha subrayado que esta colaboración entre instituciones ''ha reforzado el compromiso común con la excelencia cultural y el acceso de la ciudadanía a propuestas de alto nivel intelectual'', y ha recordado el vínculo histórico de la artista Elena Asins con la ciudad desde los años setenta.

Estracto de la exposición Elena Asins. Antígona en el Museo Picasso de Málaga / Esperanza Mendoza

Un espacio didáctico para acercarse a la artista

La exposición se completa con un espacio didáctico que incluye la proyección del documental Génesis (2014), dirigido por Álvaro Giménez Sarmiento y galardonado con la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga. El documental permite acercarse a la vida, el pensamiento y el proceso creativo de Elena Asins en su retiro de Azpiroz, un pequeño pueblo entre Pamplona y San Sebastián.

Con Elena Asins. Antígona, el Museo Picasso de Málaga abre su nuevo año expositivo reafirmando su apuesta por el diálogo entre la tradición y la creación contemporánea, y ha rendido homenaje a una artista radical y rigurosa cuya obra sigue desafiando al presente desde la ética, el lenguaje y, por supuesto, el arte.