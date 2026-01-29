Málaga baja un puesto en el Observatorio de la Cultura

Málaga baja un puesto, hasta el quinto, en el ranking de las ciudades españolas más destacadas por su oferta cultural, según el informe Lo Mejor de la Cultura 2025, quedando detrás de Madrid, Barcelona y Bilbao. Eso sí, uno de los iconos de la Málaga cultural, el Festival de Málaga-Cine en Español, sube una posición en la lista de acontecimientos más destacados, pasando de la décima a la novena. La foto fija del estado de las cosas culturales en nuestro país acaba de ser presentada en Santander, después de que el año pasado lo hiciera en Málaga (desatándose una notable polémica por ello: la concejala de cultura de nuestro Consistorio, Mariana Fichada, fue fichada por el alcalde cuando ésta era directora de la Fundación Contemporánea, responsable del informe)

El certamen cinematográfico comandado por Juan Antonio Vigar sigue siendo la gran representante de la cultura malagueña en el informe de Contemporánea, repitiendo la Insignia Cultural de Andalucía (el reconocimiento como cita cultural destacada de la Comunidad), con la que ya se hizo el año pasado. En cambio, el Museo Picasso Málaga se precipita 8 puestos en el informe, cambiando el lugar 20 del 2025 por el 28 de la presente temporada; también cae el Centre Pompidou Málaga, del 49 al 65. Aparecen en el ranking el Festival Eñe, programación literaria de origen madrileño que se ha expandido por nuestra provincia gracias a un acuerdo con la Diputación Provincial de Málaga (ocupa el puesto 56), y también la San Diego Comic-Con Málaga, una cita más para las masas que para los paladares de los panelistas de esta encuesta, que debuta en el 110.

Desaparecen de Lo Mejor de la Cultura, a nivel nacional, Genalguacil Pueblo Museo (que el año pasado se hizo con el puesto 80) y La Térmica, en el lugar 87 en el 2025.

Imprescindibles

En la lista de Imprescindibles del Año, Málaga sólo cuenta con un representante en el apartado de Museos y centros de arte (El Museo Picasso Málaga, en el puesto 11 de 15), otro en el de festivales de cine (el Festival de Málaga, el segundo de nueve) y en el de ferias literarias y de pensamiento (Festival Eñe, en el lugar 4 de los 5) y ninguno en el ámbito de centros culturales, ni en el de teatros, ni en el de festivales de música, festivales de teatro o ferias y festivales de arte.

En el ámbito autonómico, Málaga lidera de nuevo: 6 de las 15 iniciativas culturales más destacadas de Andalucía son celebradas en la Costa del Sol, con el Festival de Málaga repitiendo en primer lugar (y con el Museo Picasso Málaga y el Centre Pompidou en el top 5).