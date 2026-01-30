Daniel Parra expone en el MVA su visión plástica de las ciudades de Antonio Machado y su relación con el 27

Llega al Centro Cultural MVA de la Diputación la exposición 'Las ciudades de Machado y la Generación del 27', con las ilustraciones del pintor Daniel Parra.La muestra reúne las cincuenta imágenes que el artista publicó en el libro 'Las ciudades de Machado', escrito por el poeta y periodista Carlos Aganzo, comisario de la muestra, y publicado por la editorial Tintablanca.

El vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, ha sido el encargado de inaugurar este pasado jueves la exposición, que estará disponible hasta el 20 de marzo.

Recorrido por Machado

Las imágenes expuestas recorren la vida del autor de 'Campos de Castilla' desde Sevilla a Collioure, pasando por Madrid, París, Soria, Baeza, Segovia, Rocafort y Barcelona.

También los autores de la Generación del 27 que tuvieron relación con él en estas ciudades: la Sevilla de Luis Cernuda y Vicente Aleixandre, en conexión con la Málaga de Emilio Prados y Manuel Altolaguirre; el Madrid de Rafael Alberti y León Felipe, además de Buñuel o de Dalí; el París de Jorge Guillén, Rosa Chacel y Pedro Salinas; la Soria de Gerardo Diego; la Baeza en la que conoció a Federico García Lorca; la Segovia de María Zambrano; la Valencia de Ernestina de Champourcín, y la Barcelona de José Bergamín, antes de su muerte en Collioure, ya lejos de todos ellos.

La muestra se completa con una colección de retratos de Machado en los que el pintor recuerda, desde el niño hasta el mito consagrado, el paso por el tiempo del poeta.

¿Cuándo se puede visitar?

La exposición se puede visitar en el MVA de lunes a viernes de 10.00 a 21.00 horas. Habrá visitas guiadas los días 3 y 17 de febrero y 3 y 17 de marzo a las 20.00 horas. Las inscripciones para las visitas se pueden realizar en g27@malaga.es.

Daniel Parra, artista e ilustrador

Daniel Parra (Córdoba, 1980) es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Ha sido galardonado con más de 300 premios nacionales e internacionales en las modalidades de Pintura, Dibujo, Ilustración y Cómic. Ha expuesto individual y colectivamente en más de 60 ocasiones, a nivel nacional e internacional, en ciudades como Ámsterdam y Breda (Holanda), Madrid, Tánger (Marruecos), Dushambé (Tajikistán) o Frosinone (Italia).

Ha colaborado con diversas productoras y agencias de publicidad, además de realizar obras pictóricas, tanto para proyectos propios, como para ajenos. De los últimos, ha colaborado en el premiado documental 'La flota de Indias', de Antonio P. Molero, y en 2022 ilustra el libro 'Las ciudades de Machado'. Actualmente prepara una exposición para la Armada de España dentro del V Centenario de Álvaro de Bazán. Paralelamente, desde 2018 y hasta la fecha, ofrece formación artística especializada en la Daniel Parra Gallery, y desde 2021 imparte talleres de pintura en el Museo Carmen Thyssen Málaga.