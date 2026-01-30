Habemus empresa: Tauroemoción es la virtual adjudicataria de La Malagueta

Una vez que el plazo de presentación de las plicas se cerraba el pasado 23 de enero, a las 23:59 horas, se constataba que las tres empresas licitantes (Lances de Futuro, Tauroemoción y Toros, Arte y Cultura BMF) habían completado en forma su proyecto.

Así lo hacía este pasado martes 27 de enero la mesa de contratación con la apertura de los sobres correspondientes a los criterios subjetivos; que han sido evaluados por los técnicos de Diputación hasta ofrecer una puntuación de cada una de las propuestas.

Con esta primera parte resuelta, quedaba pendiente la puntuación de los criterios objetivos para definir qué empresa será la adjudicataria del coso taurino malagueño. Esta segunda convocatoria tenía lugar este mismo viernes 30 de enero, y tras aplicar las tablas y fórmulas correspondientes, se sumaban los puntos a los obtenidos con anterioridad.

Según se señala en el acta de la Mesa de Contratación, a la que ha tenido acceso este medio, Tauroemoción será la empresa propuesta de adjudicación de los espectáculos taurinos en el coso del paseo de Réding; a falta de justificar la viabilidad de la oferta subjetiva, concretamente los apartados relativos a la donación de trajes picassianos y la celebración de una mini feria para el 150 Aniversario. La empresa tendrá unos días para remitir la información solicitada antes de que la próxima semana se pueda celebrar una nueva reunión de la mesa técnica para designar de forma definitiva a la empresa adjudicataria.

Tauroemoción desbancaría de este modo a Lances de Futuro como empresa de La Malagueta, plaza que ha gestionado desde 2020. La empresa de José María Garzón, no obstante, aún deberá organizar la Corrida Picassiana del Sábado Santo, en la que será su despedida de esta plaza en una temporada especialmente importante para su empresa al haber sumado la explotación de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Una vez sumadas las puntuaciones de los diferentes sobres, Tauroemoción ha obtenido 93,27 puntos (59,27 de criterios objetivos y 34 de subjetivos), Lances de Futuro 87 (60 y 27) y Toreo, Arte y Emoción BMF 84,17 (58,18 y 26).

Por apartados, en lo referente a la propuesta artística y de organización de la corrida Picassiana, Lances de Futuro obtenía 6 puntos por los 8 de las otras dos licitantes. En el proyecto de organización de los espectáculos y feria, Tauroemoción se desmarcaba con 9 puntos por los 4 de las otras dos sociedades; mientras que en el proyecto de comunicación, difusión de las corridas y gestión de redes sociales todas empataban con 8 puntos. La propuesta de proyecto de programación especial 150 Aniversario de la plaza de Toros de La Malagueta era valorada con 9 puntos para Lances y Tauroemoción, y BMF se quedaba con 6.

En cuanto a los criterios cuantificables de forma automática, la igualdad ha sido la tónica en todos los apartados valorables. Lances ofrecía un ligero incremento en el descuento de los abonos (42 por ciento), por el 41,20 de Tauroemoción y el 40 por ciento de BMF. En todos los casos se ofertaba un descuento del 80 por ciento para jóvenes, jubilados y desempleados; así como 300 localidades para jubilados y desempleados puestas a disposición en cada festejo en Andanada, con un mínimo de 100 localidades en sombra.

Tauroemoción

La empresa Tauroemoción, con Alberto Garcia al frente, nace en 2009 organizando festejos populares; dando paso a partir de la siguiente temporada a festejos mayores en plazas de tercera categoría. Es en 2011 cuando se hace con la explotación de su primera plaza de segunda categoría, la de Teruel, no habiendo cesado su crecimiento desde entonces. En 2021 desembarcaron también en América con la concesión de la plaza de Cali (Colombia).

En la temporada de 2025 ha gestionado un total de 15 plazas de toros en España, organizando 76 festejos. Destaca su explotación de siete plazas de segunda categoría (Valladolid, Burgos, Huesca, Jaén, Zamora y Ávila), a las que se unen ocho de tercera.

En la provincia de Málaga tuvieron una experiencia al frente de la plaza de toros de Fuengirola, donde firmaron un contrato por diez temporadas en 2019 que tuvo que rescindirse en 2023 por el cambio de propiedad del coso.

Hasta el momento no han trascendido qué ofrece a los aficionados malagueños la que será nueva empresa de La Malagueta. Será su adjudicación definitiva la que permita definir la estrategia de explotación de La Malagueta, incluyendo la temporada taurina, la gestión de espectáculos y el mantenimiento de las instalaciones, garantizando así la conservación de uno de los principales referentes de la cultura taurina en Andalucía.