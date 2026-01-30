Enjoy!, la nueva escuela de artes escénicas que está moda en Málaga: "El triunfo se consigue disfrutando, no con excesiva exigencia"

'Enjoy', del inglés, significa "disfruta". Y tras haber hecho lo propio con más de 800 alumnos en Castilla y León, Fany de Pablos, actriz y docente, se atreve a ofrecerles lo mismo a los alumnos de Málaga que buscan una academia de artes escénicas donde el teatro, el baile y el canto convergen en una sola formación. Con 40 alumnos matriculados este primer curso repartidos en cuatro grupos reducidos, las listas de espera para el siguiente ascienden a la veintena. La oferta se vuelve a abrir en mayo.

“El triunfo se consigue disfrutando”, asegura Fany de Pablos acomodada en una de las estancias de la academia. Lejos de jugar con la presión, en Enjoy! buscan alejarse de las exigencias y las disciplinas que, en ocasiones, son inabarcables en una formación artística. “Siempre intentamos, desde un punto de vista profesional, buscar el lado divertido”, acierta. Su intención no es añadir más presión de la que los alumnos se exigen a sí mismos:

No hay que bailar fenomenal, cantar fenomenal o actuar fenomenal Fany De Pablos — Actriz y profesora

La actriz vallisoletana tiene claro qué es lo primero que hay que enseñar en una escuela de arte: trabajar con el equipo que se sube al escenario. Y eso es lo que trata de llevar a su docencia. “Da igual que salgas más en el espectáculo o menos, todos estamos al servicio de todos y eso nos hace fuertes”, se sincera.

Clases personalizadas

La atención especializada a las necesidades de cada alumno es la pieza clave del éxito de Enjoy!, una academia con sed de nuevos talentos que pretende llevar a los suyos a la tarima de los grandes teatros del país. “De esta manera se sienten escuchados. A veces metemos a la gente en el mismo saco y no es así, cada uno tiene sus necesidades”, explica De Pablos.

Producciones propias

Otro de los buques insignia de Enjoy! son las producciones propias. "Es una señal de identidad muy nuestra, aunque seamos una academia humilde y familiar. En eso nos asemejamos, por ejemplo, a la ESAEM", explica Sergio Sanjuán, director de la academia. "Lo que hacemos es escribir nuestros propios guiones y personajes, adaptados a cada alumno. De ahí la importancia de darnos un tiempo para conocerles bien", continúa.

Enjoy! cuenta con una productora propia, Locus Producciones, que les permite financiar decorados, atrezzos y guiones. Gracias a eso pueden crear obras propias y adaptaciones de otros textos existentes. “Las familias, cuando van a ver el espectáculo, ven que se han creado por y para ellos”, se enorgullece Sanjuán.

Conciliar en el mundo del arte

En busca de una ciudad donde conciliar lo personal y lo profesional, Fany de Pablos se acuerda de Málaga. "Quería acercarme al mundo artístico de Andalucía que creo que es muy rico", asegura la actriz vallisoletana. Tras su formación desde los seis años en la compañía de teatro Mutis, su posterior carrera en la ESAD de Castilla y León y su huida a Madrid en busca de mejores oportunidades, llega a la Costa del Sol con un papel bajo el brazo en Índigo Teatro y como gerente y profesora de 'Enjoy!'.

Esta escuela de artes escénicas le permite acercar sus aprendizajes a los alumnos que una vez, hace no mucho, fueron como ella. "Yo no había vivido ese buen rollo que tenemos cuando iba a la escuela", explica. En su Valladolid natal, relata, era complicado "buscarse un hueco" en el mundo de las artes escénicas. Y en Madrid, donde aterrizó con sed de prosperar, era difícil la tarea de compaginar la exigencia de los escenarios, un trabajo complementario con el que reunir ingresos y el proyecto de vida que buscaba. Málaga, explica, lo tiene todo. Al menos, para querer "probar a suerte".

Málaga, referente en talento

Málaga se ha convertido en un referente en el mundo de las artes escénicas. Es inevitable situarla en el mapa del talento español si se considera la apuesta que hacen la ciudad y los grandes personajes como Antonio Banderas o Salva Reina por ella. Para Enjoy! esta particularidad fue un motor para abrir una academia en la Costa del Sol.

Su director tiene claro por qué apostó desde un primer momento por la ciudad: "En Málaga hay más competencia, más calidad y más inspiración. Hay más para todos. Más oportunidades, para los que tenemos una mentalidad de abundancia como en Enjoy!".