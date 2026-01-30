Actor de 'Solo en casa'
Macaulay Culkin se despide de Catherine O'Hara: "Mamá, te quiero"
"Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado", ha escrito el actor
Fallece Catherine O’Hara, la madre de Macaulay Culkin en ‘Solo en casa’ y de Winona Ryder en ‘Bitelchús’
EFE
El actor estadounidense Macaulay Culkin, quien interpretó a Kevin en 'Solo en casa', se despidió este viernes con un emotivo mensaje de la que fuera su "madre" en la famosa película, la actriz Catherine O'Hara, fallecida a los 71 años.
"Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde", escribió en una publicación de Instagram.
En la misma, Culkin subió un montaje de dos fotografías, una de una escena de la película en la que ambos están mirándose frente a frente, y otra fotografía en el mismo ángulo pero ya de mayores.
La actriz canadiense, que también apareció en películas como 'Beetlejuice' y 'Best in Show', falleció en su casa de Los Ángeles (California, EEUU) después de una breve enfermedad, informó su representante.
Nacida en Toronto en 1954, O'Hara es recordada por haber interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin, en la célebre comedia noventera navideña 'Solo en casa'.
- Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
- Correos cierra temporalmente la unidad de reparto y oficina de La Paloma en Málaga por la presencia de ratas
- Avisos rojos sin incidencias graves: Málaga exigirá a la Aemet mayor precisión en las alertas por lluvia
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- Stella Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, revela lo que más le gusta hacer en Málaga cada vez que la visita: “Es fascinante”
- Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- La construcción de los chalés de lujo en el Lagarillo triplicará el tráfico en Pinares de San Antón