Triunfal presentación de Ana Romma en el Picasso con el estreno de la canción ‘Ojos del niño Pablo’

'Ojos del niño Pablo' ha vibrado en el Auditorio Christine Ruiz Picasso del Museo Picasso de Málaga gracias a la voz de Ana Romma.

Este viernes tuvo lugar la presentación de la canción, así como el videoclip realizado al efecto. ‘Ojos del niño Pablo’ se basa en el poema del mismo título del periodista malagueño Pedro Luis Gómez, autor de dos libros sobre Picasso (‘La infancia de un genio’ y ‘Viaje de ida y vuelta’ y director de la obra colectiva ‘Picasso vuelve’).

La música y Picasso, ejes del acto

El acto, presentado por Eva Encina, y que ha contado con el patrocinio de la Fundación Unicaja, contó con la participación de Pedro Luis Gómez, autor de la letra, quien anunció que el título ‘Ojos del niño Pablo’ será el título del primer larga duración de la joven cantante, a quien augura un gran éxito, relatando cómo surgió este proyecto en base a la amistad que el periodista tiene con el padre de Ana Romma, Jaime Delgado. Posteriormente intervino el presidente de Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, quien renovó la apuesta de la entidad malagueña por la cultura joven, destacando la sorpresa que supuso para todos conocer la interpretación de la canción, en la que Ana Romma ha sido parte fundamental al componer con Javier Tapia Studios la música.

Por su parte, el catedrático de la UMA, experto en Picasso y comisario de la exposición ‘Picasso. Memoria y deseo’, abierta hasta abril en el museo de la calle San Agustín, Eugenio Carmona Mato, ofreció una breve disertación pero profunda y muy aplaudida sobre ‘Picasso: pulsión escópica, el ojo, la mirada…”.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, asiste a la presentación de canción 'Ojos del niño Pablo', interpretada por la cantante Ana Romma, así como al videoclip correspondiente a este tema, vinculado al pintor malagueño / Álex Zea

Finalmente Ana Romma interpretó dos temas propios, para dar paso al videoclip, que se ha filmado en lugares estratégicos de Málaga todos relacionados con la infancia del niño Pablo: plaza de la Merced, Casa Natal, iglesia de Santiago, playas de Málaga, sala Fundación Unicaja María Cristina y Museo Picasso Málaga. “Muchas horas de trabajo, pero todos muy felices, porque he contado con un equipo de producción maravilloso”, señaló Ana Romma, quien dio las gracias al Museo Picasso, a la Fundación Casa Natal, a la Consejería de Cultura de la Junta y a Fundación Unicaja: “Esto es algo que siempre soñé, y aquí estoy… Aún me sigo pellizcando”, dijo la cantante, para agregar que “en cuanto leí el texto del poema sabía que era para mí, aunque reconozco que su adaptación a tema musical ha sido muy complicado, pero he tenido ayuda de mucha gente”.

El videoclip, que fue muy aplaudido, ha sido realizado por HEQATE Producciones, y es un verdadero reclamo publicitario de Málaga y de Andalucía. La canción será interpretada también en francés y en inglés por la cantante malagueña. Igualmente, en breve el video clip y la canción serán presentados en un acto en el Ateneo de Sevilla. El público que llenó el auditorio salió entusiasmado en un acto lleno de emociones.

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, el nieto del genial artista, Bernard Ruiz Picasso, y el alcalde de Alameda, José García Orejuela, entre otras autoridades y personalidades, y directivos del Museo Picasso y de la Casa Natal de Picasso asistieron al acto, que fue muy emotivo, ya que en el mismo se dieron cita numerosos vecinos de Alameda, localidad de la que es originaria Ana Romma, quien hasta ahora había actuado bajo el nombre de Ana María Delgado, y que de esta forma comienza una etapa musical profesional que pretende sea definitiva.Con el patrocinio de la Fundación Unicaja

Ana Romma, la joven promesa

Ana Romma tiene 19 años y lleva desde los 7 cantando. Estudia en segundo curso de Educación Primaria en Antequera, habiendo seguido una larga carrera de preparación musical tanto en el Conservatorio de Málaga como en los estudios de música de Javier Tapia.

Sus intervenciones en numerosos actos y festivales la han hecho muy conocida en la comarca de Antequera y en la provincias de Sevilla y Huelva, ya que tiene unas raíces profundamente tradicionales andaluzas, género en el que se desenvuelve a la perfección.