Obituario
Fallece Concha Barquero, mirada comprometida del cine malagueño
Formó pareja creativa con Alejandro Alvarado, con quien firmó documentales, como el premiado 'Caja de resistencia', sobre la memoria y la libertad
Adiós a una figura fundamental del cine malagueño contemporáneo. Realizadora de documentales, docente y divulgadora cinematográfica, Concha Barquero acaba de fallecer a los 51 años, víctima de una enfermedad y dejando al audiovisual local sin una de sus miradas más comprometidas con la memoria y la libertad vehiculadas a través de las imágenes. Como señalan desde la UMA, donde Barquero impartía clases, “su legado en las aulas y en sus obras seguirá vivo”.
Concha Barquero (1975-2026) formó una alianza creativa con Alejandro Alvarado, su también pareja sentimental, a quien conoció durante su paso como alumna de Comunicación Audiovisual en la universidad malagueña. Juntos, paso a paso, han forjado una filmografía marcada por la necesidad de no olvidar episodios históricos, tanto desde lo íntimo y lo familiar (‘Pepe El Andaluz’, 2012, a partir de un familiar de Alvarado) como desde lo social (‘Caja de resistencia’, 2024, sobre Fernando Ruiz Vergara, condenada al ostracismo en la Transición por su documental ‘Rocío’).
Premios
Precisamente, ‘Caja de resistencia’ les sirvió para ganar el premio al Mejor Documentan en la prestigiosa Seminci de Valladolid; la película, además, se estrenó el pasado mes de septiembre n las salas de exhibición comerciales.
Barquero, también con Alvarado, se dedicó a la divulgación cinematográfica, a través, por ejemplo, de una singular aventura: la Sala de Cineastas, del Cine Albéniz, ciclo de proyecciones de lo mejor del cine español contemporáneo, casi siempre desde los márgenes, con coloquios con sus autores. En ese espacio trajeron, por ejemplo, a Albert Serra, antes de los grandes premios.
Comprometida, insobornable y exigente, Concha Barquero deja una filmografía para recordar y para recordarnos. Descanse en paz.
