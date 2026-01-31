Galardones
Festival de Málaga: la directora de producción Manuela Ocón Aburto, Premio Ricardo Franco
El Festival de Málaga premia a la onubense, que, a lo largo de treinta años, ha participado en más de una veintena de películas y series
La directora de producción Manuela Ocón Aburto recibirá en el vigésimo noveno Festival de Málaga el Premio Ricardo Franco, con el que el certamen, en colaboración con la Academia de Cine, reconoce cada año a profesionales de esta industria por su trabajo detrás de las cámaras.
Así, las instituciones explican que Ocón Aburto «cuenta con una trayectoria consolidada en el ámbito de la dirección de producción del audiovisual español», ha destacado este viernes en un comunicado el Festival de Málaga, que se celebrará del 6 al 15 de marzo. «Con cerca de tres décadas de experiencia profesional, ha participado en más de una veintena de largometrajes y series de ficción, desempeñando funciones en todas las categorías del departamento de producción desde 1996 y asumiendo responsabilidades en proyectos de notable complejidad artística y organizativa», han explicado en la nota.
Este galardón distingue la aportación de profesionales del cine cuya labor, desarrollada desde el ámbito técnico y creativo de la producción, resulta «esencial para la materialización de las obras cinematográficas», destaca en un comunicado el certamen dedicado al audiovisual realizado en español.
Ocón Aburto es una de las figuras más sólidas y reconocidas de la dirección de producción en el audiovisual español contemporáneo. Ha participado en más de una veintena de largometrajes y series de ficción, recorriendo desde 1996 todas las categorías del departamento de producción y consolidándose como una profesional clave en proyectos de gran complejidad artística y logística.
Tras los primeros trabajos de Ocón Aburto junto a cineastas como Carlos Saura o Fernando Fernán Gómez, su carrera profesional se ha desarrollado en estrecha colaboración con directores como Alberto Rodríguez, Santi Amodeo, Ana Rosa Diego o Paco Baños, participando en producciones que han contribuido a «la evolución» del cine andaluz y español contemporáneo.
Su colaboración con el director sevillano Alberto Rodríguez y la productora Atípica Films ha dado lugar a una filmografía entre la que se incluyen 7 vírgenes (2004), After (2008), Grupo 7 (2012), La isla mínima (2014), El hombre de las mil caras (2016) y la serie La peste (2017-2019). En 2022 asumió la dirección de producción de Modelo 77, trabajo por el que fue reconocida con el Premio Goya a la Mejor Dirección de Producción y el Premio Carmen de la Academia de Cine de Andalucía. A lo largo de su carrera, Manuela Ocón ha recibido otros reconocimientos,como el Premio Luz del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y el Premio ASECAN Josefina Molina, además de diversos galardones otorgados por la crítica y por asociaciones profesionales. Es doctora por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Sevilla con la tesis La desigualdad de género en el equipo directivo de la producción de ficción en España, de la que publicó el libro Tiempo femenino singular, Premio ASECAN al mejor libro de cine o audiovisual.
