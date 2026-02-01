Adiós a Fernando Esteso, el actor de las películas erótico humorísticas que solo quería ser feliz

Fernando Esteso tenía claro que todo dependía de lo que opinara el que siempre se ha conocido como el respetable: "El público te hace durar y perdurar”, decía en una entrevista con este diario hace ya siete años cuando todavía se subía a los escenarios en la que dejaba claro cuál había sido su máxima en su carrera artística.

Cuatro años después, en 2023, el aragonés hizo su última aparición pública en Zaragoza, fue en los cines Palafox cuando acudió a presentar la película ‘Loli Tormentas’, del malogrado Agustí Villaronga, que tuvo claro que lo quería a él para ese personaje, “vio más allá de mi lado cómico", decía Esteso con esa chispa de orgullo que tenía cuando hablaba de su carrera.

Con ‘Los bingueros’ junto a Andrés Pajares entró en todos los hogares españoles y lo hizo en repetidas ocasiones en las redifusiones que hacía habitaulmente la televisión pública. Sobre ese filme, del que se cumplieron 40 años hace seis años, él también se expresaba en este diario: “El tiempo no ha pasado por esa película. Por mí un poco más. Es verdad que pones la tele y se sigue viendo cada semana como un producto fresco, con una diversión increíble. Aquel encuentro con Andrés Pajares dio para mucho”.

"No quería vivir a la sopa boba"

Una trayectoria que comenzó muy pronto, él dice que era actor desde los 13 años, pero lo cierto es que con cuatro ya se apuntó a una academia para aprender a cantar jota. Inspirado por su hermano mayor, quien cantaba jotas junto a su madre, Esteso quiso entrar en el negocio familiar a la corta edad de dos años y medio. El zaragozano tenía claro que no quería «vivir a la sopa boba, sino que quería trabajar al igual que hacía mi hermano».

Muy joven se fue a vivir a Madrid inspirado en los éxitos de Marisol y Joselito. «Vivir en Madrid requería una estabilidad económica muy grande, demasiado dinero. Al principio, tuve que alternar muchas veces mi estancia entre Zaragoza y la capital. Eso sí, jamás me he terminado de ir de Zaragoza. Es mi tierra y la tengo siempre en mente», aseguró Esteso. Durante sus viajes acabaría coincidiendo en Valencia con quien conformaría el mítico dúo de oro del cine cómico-erótico, Andrés Pajares. Empezaron realizando pequeños actos cómicos en teatro, pero esa sinergia y amistad alcanzaría en poco tiempo a la gran pantalla, a través de once películas bajo la dirección del director Mariano Ozores.

Aquella entrevista concluía de la siguiente manera: “Quiero ser feliz y seguir haciendo lo que me gusta. Lo más importante en este oficio es no perder nunca la ilusión ni la humildad». Hoy ha fallecido a los 80 años en Valencia.